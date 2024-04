Profesionales y asociaciones de pacientes gallegos urgen la especialidad de Genética

Convencidos de que contribuiría a mejorar significativamente el tiempo de diagnóstico, que en algunos casos llega a superar los seis años, y con ello el acceso a un posible tratamiento, más de medio centenar de personas entre genetistas y representantes de asociaciones de pacientes se concentraron ayer en la entrada principal del Hospital Clínico de Santiago (CHUS) para reclamar que de una vez por todas se reconozca la especialidad de genética clínica, en una jornada reivindicativa que hicieron coincidir con la conmemoración del Día Internacional del ADN.

Caso único en la UE

“España é o único país da Unión Europea que aínda non sacou a especialidade de xenética clínica e isto é negativo para os pacientes e os profesionais porque o paciente non ten un acceso uniforme e equitativo ás probas e aos tratamentos xenéticos, e os profesionais non están regulados e tampouco a súa formación”, explicó Julio Rodríguez, genetista de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y miembro de la Plataforma por la Creación de la especialidad de Genética Clínica. “A xenética clínica asistencial se está aplicando en todas as especialidades médicas, a demanda de estudos xenéticos por parte da medicina é importantísima, a medicina do futuro pasa pola xenética e xa o fai na do presente”, apuntó, antes de considerar imprescindible que España la reconozca: “Para que repercuta na calidade dos sistemas sanitarios do país e, por suposto, na atención aos doentes”.

Desde la Federación Galega de Enfermidades Raras (Fegerec), la psicóloga clínica y responsable de dirección sanitaria y servicio de acogida de la entidad, Carmen López, explicó que los pacientes se sumaban a la concentración no para acompañar a los profesionales, sino como una parte más del equipo de genetistas para lograr su objetivo. Carmen López destacó la importancia de la genética como la vía “que abre la puerta al diagnóstico y el diagnóstico, a un posible tratamiento”; recordó que “más del 80% de las enfermedades raras son de origen genético”; y apuntó que “la demora en el diagnóstico puede llevar a un tratamiento no adecuado o a no tenerlo, y que eso cause una discapacidad o que el paciente fallezca”.