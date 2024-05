José Luis Ábalos desvela el precio de una cerveza en el Congreso de los Diputados: "Mucho más barata"

La revelación de José Luis Ábalos sobre el precio de una cerveza en el Congreso de los Diputados ha generado cierto revuelo entre la audiencia. El hecho de que estas bebidas estén disponibles en el recinto parlamentario ha despertado críticas y debates sobre la ética de su venta en un lugar donde se discuten asuntos de interés nacional.

Sin embargo, la comparación de Ábalos con el coste de su propio almuerzo ha sorprendido a muchos, revelando que las bebidas alcohólicas podrían ser más accesibles de lo que se pensaba.

La intervención de los colaboradores de 'Todo es mentira' ha añadido un toque de humor a la discusión, mostrando una perspectiva más ligera sobre el tema. La falta de conocimiento de Ábalos y Margallo sobre el precio exacto de las bebidas alcohólicas en el Congreso ha generado cierta incredulidad, pero también ha dejado entrever la posibilidad de que no sean consumidores habituales de este tipo de bebidas en ese entorno.

¿Cuánto cuesta una cerveza en el Congreso de los Diputados?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril. / JOSÉ LUIS ROCA

"Yo no suelo comer en el Congreso de los Diputados. No sé qué bebidas alcohólicas se suministran. Cerveza me consta, vino creo que también", ha explicado.

En cualquier caso, el comentario de Ábalos sobre su preferencia por el café frente a las bebidas alcohólicas ha generado cierta ironía, considerando el contexto político en el que se encuentra. Mientras tanto, la audiencia sigue atenta a los detalles que emergen de este espacio de debate televisivo, donde los temas serios se mezclan con momentos de humor y sorpresa.

José Luis Ábalos les ha resuelto la duda a medias: "No lo sé. Sé que están mucho más baratas. Yo soy más de café y croissant y eso me cuesta dos euros. Hay un euro de diferencia". Ábalos ha dado a entender que una cerveza cuesta un euro en el Congreso de los Diputados.

La revelación sobre el precio de la cerveza en el Congreso de los Diputados destaca como un detalle curioso que invita a reflexionar sobre el ambiente y las dinámicas dentro de las instituciones políticas.

Aunque el costo de estas bebidas puede parecer insignificante en comparación con los asuntos debatidos en el recinto, sus implicaciones simbólicas no pasan desapercibidas para muchos espectadores.