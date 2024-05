“O poema de Villalta cadra no noso estilo, podería ser unha letra de Aparato”

O dúo musical Aparato é o responsable da banda sonora da webserie que lle encargou a Real Academia Galega (RAG) á produtora Miramemira e puxéronlle música a un poema de Luísa Villalta publicado dentro de Música reservada. Recoñecen que o seu estilo, synth-pop, ten ese arrecendo nostálxico que cadra ben coa peza elixida da homenaxeada no Día das Letras Galegas.

Como xurdiu a idea de poñerlle música a un poema de Luísa Villalta?

(Chus Silva) Todo comezou polo convite que nos fixo Damian Varela para facer a banda sonora dunha serie documental que fai a Real Academia Galega, da que el era o director. A raíz de facer esa banda sonora, comezamos a coñecer máis de preto a figura e a obra de Luísa.

(María Caramés) Non foi doado atopar obra de Luísa Villalta hai uns meses. Agora, ao ser a homenaxeada no Día das Letras Galegas, é máis fácil, pero cando nos encargaron a música non había obra súa nin nas librerías nin nas bibliotecas, así que algo custou atopar a obra. Pero, bueno, unha vez atopada, pois xa foi máis doado decidir o poema.

Porque o poema, parecía coma se estivese pensado para a vosa música ou tivéstedes que darlle moitas voltas para encaixalo?

(M.C.) As voltas foron mínimas. A verdade é que foi o que máis cadraba co noso estilo. Podería ser unha letra de Aparato perfectamente.

E por que ‘Amor disxunto’, o título da vosa peza?

(M.C.) Porque son as palabras do poema que máis nos suxerían para o título de unha canción. E é a penúltima frase do poema.

–Resulta axeitado o synth-pop para a poesía?

(C.S.) Si. O synth-pop ten as características como estilo da canción arquetípica, simplemente a diferenza é que se fai con sintetizadores e con caixas de ritmos electrónicas. Pero despois a fórmula non deixa de ser estrofa e retrouso. Moitas veces os poemas non traen exactamente retrousos e hai que buscarllos e facerllos. Neste caso non é que haxa un retrouso en si mesmo, pero ao final acaba xurdindo. Por outra banda, o synth-pop ten ese arrecendo nostálxico que eu creo que cadra moi ben con este poema en concreto.

(M.C.) Digamos que o estilo tamén é dos anos 80 e o poema é dos anos 80, porque hai unha parte do libro (Música reservada) que está feita coa anterioridade e despois publicouse todo xunto no ano 91, pero o poema é do 86, co cal é totalmente axeitado.

Luísa Villalta, aínda que se dedicou á docencia e a escribir, nunca deixou a música, porque era titulada superior en violín, formou parte dun grupo folk e fixo un ensaio que se titulaba ‘O outro lado da poesía, a música’. Pensades vos tamén que música e poesía son o mesmo desde outro punto de vista?

(M.C.) Digamos que van da man, porque a música non necesariamente necesita de palabras, pero si que conta historias dunha maneira poética. Si. Poderíase dicir que si.

(C.S.) No caso da obra de Luísa, si é certo que cando facíamos a escolla para mirar se facíamos a canción, pois non era a única tampouco que estaba aí enriba da mesa. Esta era a que mellor ía. Hai poesía que é máis musical ou máis rítmica, pero tamén é como cada un queira entender o poema. Hai xente que lle vai dar ritmo, outros non.

Tedes un ‘lyric vídeo’ no que vos servides da intelixencia artificial para establecer un diálogo con ela, e unha versión karaoke pensando nos rapaces. Como foi esta experiencia?

(M.C.) Para o vídeo queriamos darlle o protagonismo fundamental á letra porque digamos que é o máis importante da canción e a idea de facer un lyric video vén de aí. O de utilizar a intelixencia artificial foi circunstancial, polo momento que vivimos, que está en todas partes e parecía unha idea bonita compatibilizar as dúas cousas. Obviamente o traballo non é só da intelixencia artificial, aí hai outras aplicacións que están funcionando, trebellando aí polo medio. Xurdiu así, de forma medio orgánica tamén.

(C.S.) Tamén é verdade que para facer un vídeo máis complexo economicamente moitas veces non é rendible e custa moito traballo. Neste caso, dende un punto de vista pragmático, como dicía María, un lyric vídeo coincidía tamén coa idea de darlle protagonismo á propia voz de Luísa.

Sodes un dúo de eletrónica soul, así é como vos definides, non? É un estilo ríxido ou gústavos camiñar cara outros lugares?

(C.S.) O de electrónica soul acuñouno Angie (Ánxeles Porto), da Borriquita de Belén (pub do casco histórico) polo Feito a man (festival de música en vivo en prazas e terrazas da zona vella de Compostela). E dentro da electrónica e do soul, eu creo que hai ancho de banda para facer diferentes estilos e moverse de algún xeito. Ás veces tocamos máis cara ao góspel eletrónico, outras veces máis no arquetípico do synth-pop, outras veces máis no trip-hop...

