“Pódense propor cambios a E-Dixgal pero non bandazos, non hai razón dunha viraxe brusca”

A Xunta arrancou onte a rolda de contactos coa comunidade educativa para mellorar E-Dixgal cunha primeira reunión de traballo con representantes das ANPA galegas, que se completará hoxe coa Xunta autonómica de directores e logo, cos coordinadores Abalar. A directora xeral Judith Fernández intercambiou opinións sobre os pasos a seguir para “continuar mellorando” o proxecto e perfeccionar o modelo híbrido que está implantado en Galicia.

Cal é o obxectivo desta consulta aos centros educativos?

É unha rolda de contactos coa comunidade educativa para escoitar achegas ou críticas sobre o desenvolvemento de E-Dixgal e coa intención de mellorar. Sabemos que hai un debate na sociedade. Queremos empregalas tamén para informar, porque temos detectado nalgúns casos unha falta de información sobre as características do programa, que non sempre chega de forma completa a todas as familias.

E-Dixgal cumpre 10 anos de implantación e hai centros que están contentos e outros que todo o contrario. Como o explica Educación?

Non nos resulta alarmante, aínda que estamos nun debate social que non existía anos atrás. Hai 630 centros traballando con E-Dixgal e o número de renuncias é reducido: menos de vinte. O primeiro que ten que ter estar comprometido co programa é o centro educativo, porque é unha ferramenta que se ofrece baixo o paraugas da estratexia dixital da Consellería de Educación. Pola súa traxectoria e o seu alcance —hoxe en día máis de 60.000 alumnos están a traballar con E-Dixgal— semella o único. Pero so é unha posibilidade totalmente voluntaria. Hai unha porcentaxe de centros que queren cambiar a súa metodoloxía de traballo, o cal non quere dicir que vaian a deixar de traballar con pantallas. Temos información directa cunha rede de coordinadores, pero é positivo achegarnos ás familias.

Desde a Consellería, fixeron auditoría de como van os escolares con E-Dixgal ou se baixaron os resultados en comprensión lectora?

Non hai un estudio formal publicado pero si temos información interna. Un estudo totalmente obxectivo e externo son os resultados en PISA: fixemos unha comparativa coa mostra dos centros que teñen e non teñen E-Dixgal en todas as competencias, pero en especial na comprensión lectora. O resultado é que obteñen o mesmo nivel, empreguen E-Dixgal ou non. O forte deste programa é o cambio de metodoloxía que se ten que implantar na aula; non é simplemente engadir un dispositivo electrónico e poñerse a traballar ó xeito tradicional, senón integralo na aula.

Hai quen emprega libros de texto en papel para os seus fillos, aínda que teñan o libro dixital, para que non pasen tanto tempo diante da pantalla ou para subliñar contidos. Que lle parece?

Nós o que defendemos é integrar as tecnoloxías, pero teñen que convivir con outro tipo de soportes. Hai que facer un uso mixto de recursos analóxicos e dixitais e aí é onde vén o desafío. Os alumnos que teñen na súa clase un ordenador de uso persoal, teñen que manexar un caderno e ademais ter acceso á biblioteca do centro e a outros recursos orquestrados polo profesor, que debe controlar e dirixir como se implementa esa tecnoloxía e que sexa de forma proporcionada. Non é deixar o rapaz diante da pantalla e que non teña outro tipo de material. Un alumno ten que ler, escribir, subliñar e iso ten que estar garantido. Hai centros nos que non hai libros de texto nin E-Dixgal e traballan con recursos de elaboración propia dos docentes, ou por proxectos.

Os centros que abandonaron o programa, déronlles a razón de por que se daban de baixa?

Os centros que abandonan ou que queren deixalo, fano basicamente polo cambio de equipos directivos: chega outro que quere implantar unha nova filosofía de traballo e nalgúns casos por presións de familias que non queren que os seus fillos estean expostos a pantallas. E logo, hai centros cos que temos que traballar máis, porque levan pouco tempo en E-Dixgal e consideramos que houbo unha implantación defectuosa. Calquera cambio metodolóxico é complicado na práctica, porque o docente ten que formarse en como implementar esa tecnoloxía e traballar doutro xeito cos alumnos.

O debate chega logo de que sete países da nosa contorna volvan ao lapis e papel nas aulas, como Suecia, Francia ou Alemaña.

Parece que van desescalar o ritmo que tiñan. Todos os sistemas educativos da nosa contorna teñen que dar resposta ás demandas do século XXI. Temos a responsabilidade de preparar ó alumnado para o futuro, que é tecnolóxico. E a lei educativa dinos que temos que garantir a plena inclusión do alumnado na sociedade dixital.

Valoran atrasar a idade para acceder a E-Dixgal nas aulas?

En Galicia a Educación infantil está dotada xa de recursos tecnolóxicos restritivos, pero hai aprendizaxe dixital, como as pantallas e aulas móbiles informáticas.

O presidente Alfonso Rueda abría a porta a cambios, por onde poden ir?

Estamos nunha actitude de mellora permanente, escoitando e facendo análise e seguimento dos programas. En función desta valoración pódense propoñer cambios, pero en ningún caso van ser bandazos. Nós temos unha estratexia moi clara desde hai anos, testada e implantada e non existe unha razón agora mesmo para facer unha viraxe brusca. O ano que vén PISA 2025 vai a avaliar e medir a capacidade de resolver problemas a través de medios dixitais. Os currículos educativos obrígannos a formar en competencias dixitais. No contexto de hoxe, non se pode demonizar a tecnoloxía e simplificar o debate a “pantallas si, ou pantallas non”. Hai que traballar a ética, a sostenibilidade... ó tempo que se implanta a tecnoloxía. Pódense facer melloras.

Melloras na metodoloxía, na formación dos profesores?

A clave do sistema sempre é o docente: o rendemento e a calidade do sistema educativo depende da calidade dos profesores. Hai que facer fincapé na formación do profesorado. É fundamental. A día de hoxe hai un importante número de docentes con formación dixital e renovación de persoal.

O acceso a contidos inaxeitados e os dispositivos abertos logo de ir ás casas a cargar a batería eran denuncias dos pais e nais.

Iso era así.Nos centros estaban protexidos pola rede corporativa da Xunta. O problema era cando coa rede doméstica, na súa casa. Por iso en xaneiro se instalou un aplicativo de navegación segura que permite filtrar a actividade do equipo e accesos non autorizados, información sensible... en calquera lugar.

Tras a prohibición do uso do móbil nos centros educativos, que feedback recibiron?

Tivo moi boa acollida, porque os recreos tradicionais dan un descanso dixital. Pero limitar o uso do móbil non é incompatible con E-Dixgal.

Suscríbete para seguir leyendo