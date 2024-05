Milleiros de persoas marchan en Santiago para pedirlle á Xunta que traballe polo idioma

Milleiros de persoas marcharon na mañá de onte polas rúas de Santiago de Compostela convocados pola plataforma Queremos Galego na que se integra A Mesa pola Normalización Lingüística para defender o futuro da lingua galega e demandar á Xunta que cumpra o Plan de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade no Parlamento galego en setembro do ano 2004.

Asistentes á manifestación do Día das Letras. | // XOÁN ÁLVAREZ / MAteo G. Triñanes

“O Plan aprobado hai vinte anos buscaba reverter a situación crítica na que se atopaba a lingua”, apuntaba Maceiras, presidente da Mesa, xusto antes do inicio da manifestación. Unha situación que, na súa opinión, hoxe é de “emerxencia lingüística” polo que reclamou á nova Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude o seu desenvolvemento e o cumprimento de todos os puntos deste acordo.

“Ese é o gran pacto nacional para a lingua que debe ser respectado e cumprido pola lingua”, apuntou Maceiras en alusión ao ofrecemento realizado a pasada semana por José López Campos, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude á oposición para acadar “un gran acordo sobre a lingua”.

Nun ambiente festivo e no que as precipitacións respectaron case que na totalidade do traxecto aos manifestantes, no percorrido da marcha entre a Alameda e a praza da Quintana puidéronse escoitar consignas como “na Galiza en galego”, “cada día, cada hora, o galego si que mola” ou “só en galego Galiza ten futuro”.

Como é costume cada 17 de maio, as forzas da oposición ao PPdeG no Parlamento galego estiveron tamén presentes no acto reivindicativo que transitou as rúas picheleiras. Deste modo, a líder do BNG, Ana Pontón —que estivo acompañada pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a senadora Carme da Silva ou o deputado en Cortes Néstor Rego, entre outros— demandou ao Executivo galego “un cambio de rumbo” con respecto á lingua, porque “incumpre toda a lexislación” existente para defendela, dende o Plan de Normalización ata o Estatuto de Autonomía.

Como un exemplo do que, na súa opinión, é un traballo da Xunta de Galicia en contra da propia lingua, Pontón nomeou o decreto do plurilingüismo que “prohibe ensinar matemáticas e física e química en galego” ou o recorte das políticas de apoio ao idioma que cifrou nun 55%.

O PSdeG, pola súa banda, estivo representado na marcha polo eurodeputado Nicolás González Casares e o secretario xeral dos socialistas composteláns, Aitor Bouza. “Estamos aquí porque queremos galego”, sinalou González Casares, que reclamou a necesidade de que o idioma vaia gañando cada vez “máis espazos”.

Neste sentido, o eurodiputado reivindicou a iniciativa que parte do Goberno de coalición para recoñecer a oficialidade do galego —igual que o éuscaro e o catalán— na UE. Unha moción á que os socialistas agardan que finalmente se sume o PPdeG agora que busca “un novo consenso arredor do galego”.

Sobre esas palabras de López Campos sobre “un novo pacto para o galego” pronunciouse tamén Juan Díaz Villoslada, candidato de Sumar Galicia ás eleccións europeas do vindeiro mes de xuño. O político amosouse “escéptico” arredor desta vontade do Goberno galego en favor do idioma. Mentres, no mesmo senso que González Casares, reivindicou a necesidade de acadar a oficialidade para o galego nas institucións europeas.

Na chegada á praza da Quintana, e nun acto conducido pola actriz Isabel Risco, membros de diferentes asociacións culturais, sindicais e profesionais deron lectura ao manifesto nomeado “Galego vivo, Galiza viva!” e o acto pechouse coa actuación do grupo do Val Miñor, Dakidarría, e a interpretación coral do himno galego.