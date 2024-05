Más de 1.700 médicos trabajan en Galicia con más de 70 años en la sanidad privada

Unos 1.700 médicos en Galicia se han jubilado de la sanidad pública... Pero no en la privada. Siguen pasando consulta en hospitales, clínicas o en sus propios despachos. En 2023, hasta 1.772 doctores gallegos colegiados tenían 70 o más años, según desvelan los datos publicados ayer mismo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la edad límite que marca el Sergas y que requiere de la solicitud de una prórroga voluntaria por parte de los médicos, para continuar en el ejercicio de la medicina. De ellos, 84 facultativos cumplirán 70 años a lo largo de este año —y 46 de ellos ejercen en Atención primaria—. Mientras, en las consultas privadas no existe límite de edad.

Desde la Consellería de Sanidade, consultada al respecto, confirman que a fecha de 1 de mayo de 2024 están en activo en el Sergas nueve médicos de familia y dos pediatras que trabajan con la edad máxima permitida, 70 años. Es decir, un total de once facultativos. “El personal de la sanidad pública está regido por una norma básica estatal que establece la jubilación de los funcionarios obligatoria a los 70 años”, reiteran. “En cuanto a la sanidad privada, los facultativos tienen un contrato laboral que se rige por el estatuto de los trabajadores, donde no hay esa limitación para la jubilación”.

Médicos de 70 o más años. / Hugo Barreiro

A estos 1.772 doctores colegiados en Galicia que son septuagenarios se suman otros 1.942 que tienen entre 65 y 69, según los datos del INE y que representan casi un 25% del total de la plantilla médica gallega, que asciende a 15.148 doctores. Por comunidades, Galicia se sitúa en el ranking estatal como sexta con médicos más avejentados, después de Aragón, Asturias o Castilla León. Por otra parte, A Coruña, con 1.321 doctores menores de 35 años —del total de 6.908 médicos colegiados en la provincia— y Pontevedra, cono 862 doctores con menos de 35 años, del total de 4.809 colegiados en la provincia; son las áreas con más médicos en franjas de edad jóvenes.

Ante la deficitaria situación de personal médico en muchas especialidades —también en centros de salud— y a pesar de haberse aceptado prácticamente todas las prórrogas de jubilación que piden continuar hasta los 70, la dirección xeral de Recursos Humanos del Sergas propuso una modificación legal para que los facultativos pudieran ampliar su carrera profesional hasta los 72 años. “Se trata de una norma que Galicia no puede cambiar a nivel autonómico y, pese a que ya se pidió al Ministerio la ampliación, no obtuvo respuesta”, completa el Sergas.

Entre los colectivos favorables a que se pueda permitir hasta los 72 años el ejercicio de la medicina a nivel público está el Colegio Médico de Pontevedra, que pide equiparar la edad como sucede en la judicatura y también renovar las plantillas con más profesionales del MIR. Eso sí, para que se queden de forma voluntaria los doctores con más de 65 años, el presidente del Colegio de Pontevedra, Isidro Lago, destaca la necesidad de plantearles “alternativas atractivas” en la frontera de los setenta.

El número de médicos en Galicia disminuyó un 2,5% en 2023, lo que supone 386 facultativos menos, mientras que los enfermeros subieron un 1,1%, con 157 colegiados más que el año anterior. En 2022 había colegiados en Galicia 15.734 médicos, frente a los 15.148 de 2023.

Miguel Ángel Piñón / Gustavo Santos

Miguel Ángel Piñón Cimadevila | Cirujano con consulta privada, este lunes cumplió 77 años

“Habernos jubilado de forma forzosa fue un derroche de experiencia que se sigue pagando”

“Nunca dejas de ser médico, hasta que te mueres”, explica uno de los facultativos en activo que mejor ilustra una vocación que no entiende de edad: el doctor Miguel Ángel Piñón Cimadevila cumplió precisamente este lunes 77 años y sigue abriendo su consulta en Pontevedra. El que fue jefe del servicio de Cirugía del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) hasta 2013 asegura que le hubiera gustado proseguir en el sistema público —cuando se jubiló “de forma forzosa”, entonces al cumplir los 65 años—. “El trabajo en mi servicio era muy satisfactorio y claro que me hubiera gustado continuar, como a muchos de mis compañeros médicos”, asegura. Ahora, en su propia consulta que sigue abierta “para pacientes tradicionales, para no abandonarlos”, continúa su actividad, aunque ya no opera. “Fue un derroche de experiencia habernos jubilado a aquella generación a los 65 años; un derroche que ya se pagó y se sigue pagando”, destaca. En su opinión, al no aceptar las prórrogas que en aquel momento solicitaron muchos doctores interesados en proseguir su actividad en el Sergas, se les privó de la continuidad de la labor docente que realizaban. “Es cierto que los tiempos son distintos y los jóvenes médicos están mucho más presionados hoy en día”, reconoce al tener también dos hijos doctores, aunque de diferentes especialidades, y dos nueras también del gremio. Para Piñón, lo ideal sería que la edad de jubilación para los galenos fuera voluntaria y pudiera extenderse hasta los 72 años. “Pero que puedan solicitar jubilarse los que lo deseen desde los 65 años”, aclara. Aún hoy, Miguel Ángel trabaja en la Escola de Enfermería de Pontevedra —ya había sido profesor de la misma desde su fundación, en el año 1974—.

