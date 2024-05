El cáncer colorrectal rebaja su edad de incidencia

En España se diagnosticaron en 40.203 nuevos casos de cáncer colorrectal en 2023 —según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer—, convirtiéndose así en el tumor más frecuentemente diagnosticado en nuestro país considerando ambos sexos. Así, tras la actualización de datos epidemiológicos de marzo de 2024, se trata del segundo tumor más frecuente en varones después del de próstata y el segundo en mujeres después del de mama. Su incidencia es ligeramente mayor en hombres que en mujeres y, en conjunto, supone casi el 15% de todos los tumores diagnosticados el pasado año.

Las noticias que llegan desde Estados Unidos en cuanto al crecimiento de la incidencia de este tipo de cáncer no invitan al optimismo, ya que un estudio preliminar reciente indica que el cáncer de colon ha aumentado de forma constante entre los jóvenes estadounidenses en las últimas dos décadas, siendo los preadolescentes los que han sufrido el aumento más dramático, ya que la tasa de cáncer de colon aumentó un 500 por ciento entre los niños de 10 a 14 años entre 1999 y 2020.

La tasa también aumentó un 333 por ciento entre los jóvenes de 15 a 19 años, y un 185 por ciento entre los de 20 a 24 años. “El cáncer colorrectal ya no se considera solo una enfermedad de la población de edad avanzada”, señala en un comunicado de prensa el investigador principal de dicho estudio, Islam Mohamed, médico residente de medicina interna de la Universidad de Missouri-Kansas City, que presenta los resultados de su estudio en la Semana de las Enfermedades Digestivas.

En España, según la AECC, la edad media de presentación es de 70 años y la mayoría de los pacientes (>70%) tienen más de 50 años en el momento del diagnóstico, pero indican que también puede aparecer en personas más jóvenes, destacando que la incidencia está aumentando en este grupo de edad de menores de 50 años.

“Durante los últimos años hay una alarma en el mundo científico por el incremento en pacientes jóvenes, que llamamos a los menos de 50 años, que era el margen anterior por el que el riesgo de cáncer se disparaba”, indica Rafael López, jefe del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y que lidera, además, el Grupo de Oncología Médica Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela; también es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. “Esto parece que es así porque hay datos de que está subiendo en algunos tumores; en otros no se sabe porque los registros llevan su tiempo, no es una cuestión inmediata”, destaca: “En España, además, tenemos un problema: no hay un registro nacional”.

El estudio estadounidense destaca que en 2020 se diagnosticaron 0,6 niños de 10 a 14 años por 100.000 habitantes, en comparación con el 0,1 por 100.000 en 1999. Los diagnósticos en adolescentes de 15 a 19 años pasaron de 0,3 a 1,3 por 100.000. En adultos jóvenes de 20 a 24 años, los casos aumentaron de 0,7 a 2 por 100.000.

También se observaron aumentos en los grupos de edad más altos, con tasas que aumentaron un 71%, hasta los 6,5 casos por 100.000 personas, entre 30 y 34 años y un 58%, hasta los 11,7 por 100.000, entre los 35 y 39 años, en 2020. El grupo de los 40 a los 44 años tuvo un aumento porcentual menor, del 37%, pero con la tasa de incidencia más alta, alcanzando 20 por 100.000 personas en 2020.

“La alerta que hay en el mundo científico” es, para el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, “la manera de ver cómo podemos adelantarnos a esta tendencia que parece existir”: “Yo creo que es un motivo de colaboración internacional, porque es necesario hacer muchos números; aunque sí que hay un incremento en edades más tempranas, para tener una constancia hay que sumar datos de cuanta más población, países y continentes posibles porque va a ser más fácil encontrar las claves de todo esto”. De este modo, la colaboración en el registro o en la recogida de datos será clave para corroborar esta tendencia y ver cómo se pueden tomar medidas. Lo mismo con las medidas preventivas. “Es cierto que, al disminuir la edad de incidencia, los cribados tienen que mejorarse”, insiste.

Una investigación internacional estima que en 2024 habrá aproximadamente 1.270.800 muertes como consecuencia de diferentes tipos de cáncer en el conjunto de la Unión Europea. En el caso concreto del cáncer colorrectal, los investigadores estiman que aumentarán las tasas de mortalidad entre las personas de entre 25 y 49 años de la UE; un incremento que en España será del 5,5 % en los varones. Los autores de la investigación, publicada en Annals of Oncology, achacan esta mayor mortalidad al sobrepeso, la obesidad y al consumo de alcohol en esa franja de edad.

Y es que entre los factores de riesgo de este tipo de tumor se encuentran los antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o de cáncer colorrectal, mientras que los factores de riesgo modificables apuntan hacia factores como el consumo de productos ultraprocesados, las bebidas carbonatadas o el abuso de antibióticos. Rafael López destaca especialmente “el tabaco”. “El tabaco es el responsable de un montón de cánceres, globalmente se puede decir que un 20-25% de los tumores desaparecerían si no hubiese tabaco”, subraya. “Son muy recomendables las iniciativas de algunos países de crear generaciones sin tabaco y hasta me da envidia de que España o Galicia no se apunten a esa corriente”, añade.

El alcohol o la falta de ejercicio físico también son factores fundamentales, al igual que la dieta o “las máquinas de los soláriums”. “Es cierto que muchos de estos factores incluyen cambios culturales y no quiero ser pesado con el tabaco, pero ya llevamos muchos años diciendo lo dañino que es y seguimos igual”, se lamenta.

Además, existe otro factor, el económico, que indica que “la comida saludable es la más cara”: “La fruta, el pescado, los alimentos frescos o de temporada son más caros y, en cambio, la comida ultrarrápida es más barata”.

