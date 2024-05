El conselleiro de Sanidade atribuye a un sistema a veces “hostil” que los facultativos “bajen los brazos”

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dio ayer otro paso en busca de la complicidad de los profesionales médicos, tras conocerse un nuevo informe que alerta del déficit de facultativos en Galicia, a la vista del envejecimiento del personal en activo. Por eso, durante un acto en Lugo —una de las provincias con más puestos de difícil cobertura— hizo guiños al gremio al reconocer cierto ambiente laboral “hostil”. Avanzó que Galicia trabajará en un sistema “amable con los pacientes” y “cariñoso con los profesionales” y que ofrezca “puestos de trabajo dignos y reconocimiento” o, lo que es lo mismo, “que estén bien pagados y que no sean hostiles”. No solo eso. Caamaño justificó que, a veces, “la sobrecarga asistencial y la falta de reconocimiento hacen que los profesionales bajen los brazos”. Asimismo, reconoció la importancia, en ese sentido, de pequeños gestos, como “dar las gracias” a la gente por su trabajo. No es la primera vez desde el estreno del titular de la cartera sanitaria autonómica en que alude a que la falta de médicos de familia obliga a hacer atractivos estos puestos de trabajo. Es más, la semana pasada ya insistió en la necesidad de adaptar las plazas “a la idiosincrasia de los nuevos facultativos”.

Además, en la línea ya anunciada por la Xunta, la Consellería de Sanidade asegura que para mejorar la relación con Atención Primaria es necesario “facilitar su trabajo” y que se está “preparando un plan” con el que busca “desburocratizar al máximo su labor”. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reconoció ayer que “más o menos el 30%” del trabajo de los médicos que ejercen en centros de salud gallegos “se pierde en actos burocráticos” que “no aportan ningún valor” para el paciente. Por eso y desde su punto de vista, es necesario “mejorar en ese aspecto” y también, en la medida de las posibilidades, “cubrir plazas”.

Lo hizo tras considerar también que hay “una urgencia de gente disponible”, tanto de médicos como de personal de enfermería. Y, para el titular de Sanidade, parte de la solución a ese problema pasa por “hacer que esas plazas sean atractivas”, para lo que considera fundamental “escuchar a los profesionales y tratar de solventar sus problemas”. En este marco de colaboración, Gómez Caamaño cree necesario un debate real a tres bandas entre la Administración, profesionales sanitarios y población “para definir realmente el tipo de sanidad que queremos para el futuro”.

El máximo responsable de la cartera sanitaria puso especial énfasis en la necesidad de prestigiar la figura de todos los profesionales del ámbito de la salud, comenzando por los médicos de Atención Primaria, ya que con ellos, dijo, “los máximos protectores de la salud de la ciudadanía”.

Otros de los objetivos señalados por el conselleiro para esta legislatura es responder con agilidad a los retos que tiene la sanidad, como es la integración de una manera racional de la innovación tecnológica, la farmacológica, la inteligencia artificial y la medicina de precisión

En lo que respecta al ecosistema de la investigación sanitaria, objeto de la presencia del conselleiro ayer en el hospital de Lugo, destacó que Galicia puede jugar un papel de líder en investigación en España” y de hecho, “un 23 % de los ensayos clínicos que se hacen en España están aquí”. Caamaño incidió en la necesidad de fomentar una “red” que “facilite que todos los pacientes” puedan acceder a estos avances. Se trata, precisó, de “una cuestión de equidad”, de que la atención a la salud “sea igual para todos”.