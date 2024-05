La soledad, el factor que más influye en la satisfacción de los mayores con sus vidas

Un estudio realizado por los investigadores de la Universidade de Santiago (USC) Sara Rey Beiro y Fidel Martínez-Roget, determina que la soledad es el factor que más influye en la satisfacción de las personas mayores con sus vidas.

El artículo, titulado Rural-urban differences in older adults. Life satisfaction and its determining factors, publicado por la revista Heliyon, se apoyó en un trabajo de campo desarrollado en tres municipios de la provincia de A Coruña (Mazaricos, Outes y Santiago) y tenía como principal objetivo analizar el impacto del entorno de residencia, rural o urbano, en la satisfacción de las personas mayores con sus vidas.