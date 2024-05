Ponencia de Cruz Roja sobre la soledad no deseada en la cátedra Inditex

El impacto social sobre la soledad no deseada fue el eje sobre el que se centró Daniel Fernández Gómez, vicecoordinador general de Cruz Roja Española, en su ponencia Soledad no deseada: impacto social y soluciones, que corresponde con la tercera sesión, y última, del ciclo de conferencias En Código Abierto 2023/2024, organizado por la Cátedra Inditex-UDC de Sostenibilidad. El acto se celebró ayer en el rectorado de la Universidade. Con más de treinta años de experiencia en Cruz Roja, Daniel Fernández recalcó el compromiso humanitario de la entidad, desde hace décadas, “en la lucha contra la soledad no deseada”, así como el desarrollo de respuestas a través del voluntariado, “una fuente fundamental de apoyo, escucha y acompañamiento para reducir la soledad y propiciar nexos con su comunidad”.En la conferencia participaron el rector, Ricardo Cao, y otros referentes de la Cátedra Inditex-UDC y de la institución académica.