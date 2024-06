Santiago recibe en maio máis peregrinos que nos primeiros catro meses deste ano

As cifras de peregrinos que realizan o Camiño de Santiago non deixan de aumentar e tanto é así que no mes de maio se duplicou a cantidade de compostelas entregadas entre xaneiro e abril —70.575 documentos—, chegando xa nesta altura do ano ás 143.441, das que 72.866 foron o mes pasado.

Segundo a Oficina do Peregrino e a concellaría de Turismo de Santiago, os 365 días seguintes a un Ano Santo reflicten mellores datos que o propio ano xacobeo, mais á vista das cifras de maio de 2024 xa non é determinante esta influencia, pois van alá dous anos dende o prorrogado Xacobeo 2021-22 e a cantidade de camiñantes é moi superior ao mesmo mes de 2023, cando se entregaron 61.141 compostelas. De xaneiro a maio de 2023 foron 118.442 os peregrinos que recolleron a súa compostela.