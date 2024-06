La ley elevará a los 16 años la edad para registrarse en una red social

La ley de protección a los menores en los entornos digitales –una normativa para que los niños y las niñas no accedan a contenidos inapropiados, como la pornografía, y que obligará a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental y verificación de la edad– modificará varias leyes. También un puñado de artículos del Código Penal. Cuando la norma sea una realidad y entre en vigor, habrá una figura jurídica nueva: la orden de alejamiento virtual. El tipo penal permitirá que los tribunales ordenen, una vez que haya sentencia condenatoria, que el agresor del menor (ya sea un familiar maltratador o un compañero acosador de clase) no pueda dirigirse a él ni en las redes sociales ni en ninguna plataforma web.

La futura ley también incluirá otros delitos de nueva creación. Uno de ellos serán los deepfake o las ultrafalsificaciones. Es decir, las falsificaciones de imágenes o voces, manipuladas de forma extremadamente realista con inteligencia artificial (IA), como ocurrió en septiembre del año pasado con unas fotos manipuladas de desnudos de niñas en un chat de chicos de entre 12 y 14 años en Almendralejo (Badajoz). El grooming también será delito en el Código Penal: la falsificación de la edad y la identidad por parte de un adulto para entrar en contacto virtual con un menor de edad de cara a, posteriormente, mantener un acercamiento físico, incluso sexual. La difusión de material porno a menores también estará tipificado como delito en la legislación vigente.

Anteproyecto, por ahora

La ley, de momento, solo es un anteproyecto. El texto fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros, donde volverá a ser ratificado una vez que se haya sometido a exposición pública. Después vendrá el largo trámite parlamento, que tendrá lugar después del verano y que incluirá el debate en el Congreso y en el Senado.

Cuatro ministerios han participado en la redacción del borrador. Juventud e Infancia, Presidencia y Justicia, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Transformación Digital. Este último es el que está actuando de interlocutor con los fabricantes de tecnología para que incluyan –por defecto y de manera gratuita para los usuarios– un sistema de control parental cuando el móvil, la tableta, el ordenador o la televisión inteligente, vaya a ser usado por una persona menor de edad. Este año ha cobrado mucha fuerza el movimiento de padres y madres que se han puesto de acuerdo para retrasar la entrega del primer móvil a sus hijos, sin embargo, la realidad es que la edad media para tener un teléfono propio con acceso a internet son los 11 años.

A pesar de ser una ley enfocada a la infancia y la adolescencia no fue la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, la que compareció ayer para ofrecer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el encargado de vender la norma ante los medios de comunicación. Bolaños especificó que, cuando la norma se apruebe, la edad para consentir el tratamiento de datos de carácter personal –un paso necesario, por ejemplo, para registrarse en una red social– pasará de 14 a 16 años. Es decir, si un chaval menor de 16 años quiere tener perfil en redes, deberá pedir consentimiento previo a su madre, padre o tutor.

La norma también veta que los menores de edad usen las conocidas como cajas botín, un mecanismo muy frecuente en videojuegos para acumular recompensas virtuales.

Mientras, los fabricantes de tecnología tendrán que incluir, por defecto, un sistema de control parental de uso muy sencillo en todos los dispositivos digitales. La industria también deberá, por defecto, incluir sistemas de verificación de la edad. Serán «eficaces y obligatorios», no como ocurre ahora donde basta con que el menor mienta y apriete la pestaña de mayoría de edad. La Agencia de Protección de Datos lleva meses trabajando en esta aplicación, que estará lista, presumiblemente, antes del verano.

La futura ley –que estará seguida de una estrategia nacional, que incluirá más medidas– también menciona aspectos sanitarios. Los profesionales de la atención primaria, a la hora de las revisiones médicas rutinarias (llamadas del niño sano), deberán incluir preguntas para deducir si el menor tiene un “uso problemático o adictivo” con alguna aplicación o dispositivo. Esto es algo que ya se hace en muchos centros de salud, donde el personal de pediatría pregunta a los niños y niñas cuántas horas están delante de alguna pantalla. El objetivo de la ley es que se haga en la totalidad de centros y con algunas preguntas concretas. Dado que las adicciones son “cada vez más frecuentes”, Bolaños añadió que se crearán centros especializados para afrontar y tratar estas patologías.

Laura Villaseñor, presidenta del sindicato de enfermería SATSE, puntualizó que, a pesar de que la idea de controlar a los menores es positiva, será complicada llevarla a cabo dado por la gran responsabilidad que pesará sobre los profesionales, que, además, tienen unas agendas muy llenas y carecen del tiempo que requiere una medida de esta envergadura. En su opinión, las adicciones online son un problema grave y complicado de detectar con un simple test.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió un comunicado para dejar claro que el plan contra la adicción digital exige, en su opinión, la contratación de médicos y pediatras en atención primaria, así como dotar a los centros educativos de enfermería escolar, una vieja recomendación del sector.

Control parental, una dificultad técnica

El Gobierno quiere que todos los dispositivos electrónicos, desde smartphones a ordenadores o tabletas, incluyan obligatoriamente un sistema de control parental gratuito que permita a los padres activar la vigilancia de sus descendientes para evitar que accedan a contenidos inapropiados. Así se contempla en la nueva ley de protección a los menores en entornos digitales, un plan con dificultades técnicas que despierta las dudas de varios expertos.

A principios de 2024, el presidente Pedro Sánchez pidió “un gran acuerdo de país para proteger a los menores en la red”. Ahora, el anteproyecto legislativo apuesta por un método, el de control parental, no exento de polémica. Aunque puede servir a los padres para limitar el tiempo que sus hijos pasan pegados al teléfono o vetar el acceso a ciertas aplicaciones, estos sistemas se consideran poco eficientes. No solo porque los menores sepan cómo sortearlos, sino porque directamente muchos padres no los usan de forma adecuada. Además, su intrusiva recopilación de datos puede suponer un riesgo para la privacidad de los usuarios, según varios estudios. “Es un brindis al sol que refuerza la idea de la vigilancia en lugar de apostar por la educación digital”, lamenta Simona Levi, fundadora de la plataforma ciudadana Xnet.

España quiere obligar a las grandes empresas tecnológicas a facilitar el uso de esa herramienta, pero la decisión recaerá en las familias. El plan cuenta con medidas complejas, como la introducción de sistemas de verificación de edad que logren que los menores no accedan a contenidos gráficos, desde la pornografía a la violencia explícita. Así se pretende atajar una problemática creciente: la mitad de los menores reconoce consumir frecuentemente porno a los 15 años.

La Agencia Española de Protección de Datos lleva meses diseñando un sistema “efectivo” que debería estar listo en verano. Se sabe que comprobará la edad del usuario en base a un documento oficial sin almacenar información personal que permita revelar su identidad. A falta de más información, Levi teme que “con la excusa de proteger a los niños se abra la puerta a vigilar a toda la población”.

Verificar la edad de un internauta es técnicamente posible, pero los métodos más expeditivos plantean importantes peligros para la privacidad que exceden sus potenciales beneficios.

El Gobierno ha presionado a fabricantes de dispositivos y a proveedores de servicios para que acaten los cambios que prevé establecer el anteproyecto. Por ahora, no se ha especificado cómo lograrán que gigantes que no tienen sede en España, como Apple o Meta (dueña de Facebook e Instagram), establezcan por diseño sistemas de control parental o de verificación de edad.

