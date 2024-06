“Ya no me cabe en la cabeza otra cosa que no sea escribir”

Amara Castro (Vigo, 1975) inició su camino en el mundo literario con la novela Con esto y un bizcocho, con la que ganó en 2018 el premio Círculo Rojo. Dos años después sacó El tiempo suficiente, publicada por la editorial Maeva; ahora, tras varios años de trabajo, publica Aquello que guardamos, novela que ha recibido el galardón del Grupo Editorial Letrame.

¿Qué supone este premio que ha recibido por su nueva novela?

Primero, supone un impulso personal importante porque el trabajo del escritor es solitario y, a veces, te entran dudas; así que es un empuje de cara al futuro. Luego, supone también un reconocimiento hacia los lectores y librerías que confiaron en mí, muchos sin conocerme de nada, y me llena de orgullo darles una alegría también.

Confirma también que no se equivocó cuando decidió dejarlo todo para dedicarse a escribir.

Tomé una decisión muy irresponsable: lo dejé todo para arriesgarme, parar mi vida por completo para escribir. Fui como una hormiguita, trabajando, y me fui abriendo camino y creo que ahora estoy en un punto en el que me siento muy satisfecha. Estoy donde quiero estar.

¿De niña se negaba a aprender los números, solo las letras?

Tuvieron que ir mis padres al colegio a hablar con la profesora. Me negaba. Soy tauro, muy testaruda, pero yo quería ser escritora y quería que me enseñasen las letras, no los números. Me convencieron diciéndome que tenía que ponerle el número de las páginas a los libros.

Y ya son tres las novelas que tiene usted publicadas.

Sí, ahora estoy completamente centrada y me dedico solo a esto. Estoy ya escribiendo la cuarta, que también está ambientada en Vigo y está bastante avanzada. Mi futuro pasa por ahí, ya no me cabe otra cosa en la cabeza que no sea escribir. Tuve muchas profesiones, pero ésta es la que me llena de verdad, es la que quiero. Y es un lujo. Luché mucho para llegar hasta aquí, la vida te va poniendo palos en las ruedas, pero hay que saber superarlo.

Hábleme de Aquello que guardamos.

La novela arranca en Tui, en 1945, cuando Rita, la protagonista, sale del orfanato en el que se crio para ir a servir como criada a una casa de A Guarda. A partir de ahí, tiene que iniciar su vida sola, echando mucho de menos la vida que dejó atrás. Por otra parte, en 2002, en Vigo, hay una chica que quiere hacer un regalo muy especial a alguien a quien quiere mucho y las dos historias se entrelazan. Es una novela bonita, agradable de leer, que te atrapa hasta la última página. Es una novela conmovedora, esperanzadora, reconfortante, que te deja una sensación agradable al terminarla.

¿Por qué eligió ese título?

Me inspiré en una canción de Víctor Manuel, que se titula A dónde irán los besos, que se pregunta a dónde van los besos “que guardamos, que no damos”... Y tiene que ver con ese cariño que guardamos, con los buenos recuerdos... ¿Dónde va todo eso y cuánto tiempo lo podemos guardar? Es una novela de amistad, pero también hay mucho amor, no solo de pareja, sino de familia, de amistad... En mis tres novelas, lo que mueve a los personajes es el amor.

¿Cuáles son sus referentes literarios?

Tiendo a leer a autoras españolas. Mi autora favorita es Susana López Rubio, pero también me gustan mucho autoras hispanoamericanas como Laura Esquivel o Isabel Allende... Me resulta muy difícil elegir, hay muchas: Dolores Redondo, Cristina López Barrio, Cristina Campos...

¿Sueña con ser un referente para alguien, con inspirar a alguien en un futuro?

A mí lo que me gusta de verdad de escribir, con lo que más satisfecha me siento, es cuando hay personas que empiezan a leer, que se hacen lectores asiduos, después de haber leído uno de mis libros. Ya me he encontrado a gente que después de leer alguno de mis libros se enganchan a la lectura en general y eso me da mucha satisfacción porque me supone pensar que le he hecho a alguien un regalo para la vida, porque leer es maravilloso y la lectura te aporta muchísimos momentos de felicidad. Hacer lectores nuevos, eso me fascina.

¿Cuál es la parte del proceso de creación que más le gusta?

Disfruto cada parte del proceso, desde que empiezo a planificar la novela hasta que la redacto, la corrijo, la edición, la promoción... Cada una tiene su encanto y las disfruto todas.

¿Trabajo o inspiración?

Trabajo, sin dudas. No puedes estar esperando a que venga un día maravilloso de inspiración para ponerte a escribir. Esto es cuestión de disciplina y, sobre todo, mucha perseverancia. Yo creo que el mayor valor que puede tener un escritor para llegar a buen término es la perseverancia, que es un valor un poco en desuso. Lo que llega a manos de los lectores es la punta del iceberg de todo lo que se escribió.