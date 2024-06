El papa pide que las homilías no duren más de ocho minutos porque “la gente se duerme”

El papa pidió ayer que las homilías sean breves y no duren más de ocho minutos porque, de lo contrario, la gente “se duerme”, al tiempo que criticó a los sacerdotes que “hablan mucho” y a los que no se les entiende. “La homilía debe ser breve: una imagen, un pensamiento, un sentimiento. Una homilía no debe durar más de ocho minutos porque después de ese tiempo se pierde la atención y la gente se duerme, y tiene razón”, aseguró Francisco. “Los sacerdotes a veces hablan mucho y no se entiende de qué hablan”, añadió el papa durante la audiencia general pronunciada en la plaza de San Pedro.