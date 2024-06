Xelucho Abella Chouciño, unha referencia ineludible

Hai noticias que volven aínda máis gris un día chuvioso coma a mañá deste luns 17 de xuño. O inesperado pasamento de Xelucho Abella Chouciño. Persoa que marcou co seu benfacer en múltiples campos varias décadas na Costa da Morte. Cumpriría un equipo multidisciplinar para valorar na súa xusta medida o traballo desenvolto por el nos eidos da política local, no fútbol da Liga da Costa, no movemento asociativo, na investigación etnográfica e histórica, na docencia ou mesmo no terreo da literatura infantil e de adultos. Toda unha referencia ineludible.

Cantas veces é frecuente que entre distintas xeracións haxa pouco contacto persoal mais o legado dos devanceiros vaise transmitindo coa naturalidade de quen herda un oficio tradicional! Bastan só o exemplo e o compromiso. Os ollos das novas xeracións ben saben distinguir gran de palla. Velaquí un caso máis que claro. Porque Xelucho Abella, amenísimo e erudito conversador, ensinounos máis co exemplo que coa palabra, co traballo que co ruído mediático, que mesmo rexeitaba.

Moitos medraron culturalmente a medida que Xelucho publicaba os seus libros. Os iniciais Gundar e o cabalo de oito patas e A cidade maldita. Despois As aventuras de Pelusa, A ermida do diaño, Fuxiron por mar ou Xeoantropoloxía mítica da Costa da Morte. Todas elas son espello da maneira de ser do autor: compromiso ético, procura da identidade do territorio natal, riqueza lingüística, transmisión de feitos notables de distintas etapas históricas. Todo tinguido co mundo do mar coma salseiros que cabalgan terra a dentro.

Nos últimos alentos do 2023, presentouse en Malpica de Bergantiños Gundar e o cabalo de oito patas (Edicións Embora), unha reedición ilustrada por Roberto Castro Iglesias e adaptada á nova normativa. Creouse tamén unha ruta literaria a partir desta novela infantil. Veciñanza e xente dos arredores arroupou o autor no que ao final sería a súa última aparición pública. Xelucho campaba sorrinte coma mozo que acaba de dar a coñecer os seus primeiros poemas. A familia ao seu carón, dona, fillos, netas. Os seus herdeiros, Gundar e Cibrán, lembraron, trinta anos despois, aqueles momentos trastes de cando interrompían a seu pai na escrita desta novela. Urdime que entretece o ronsel do tempo.

Xelucho Abella é un insigne de Malpica de Bergantiños e da Costa da Morte. Deixounos un gran legado a modo de publicacións mais na súa biblioteca privada queda un mundo de inéditos froito das moitas horas de investigación en arquivos diversos. Toda unha memoria que fala da nosa maneira de ser. Eis a herdanza deste ilustre devanceiro. Nas nosas mans queda preservala e abrir ventás para a chegada da luz dun novo abrente.