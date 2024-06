Los futuros maestros gallegos, los más aplicados de España

Los profesores noveles en Galicia son los más aplicados de España: siete de cada diez maestros de Educación Infantil o Primaria han obtenido su título en los cuatro años y medio estipulados para hacerlo. O lo que es lo mismo, han hincado los codos nueve semestres para sacar su grado en el tiempo que les corresponde; sin más convocatorias ni demoras. Por eso, Galicia es la comunidad con mayor “tasa de idoneidad” —porcentaje de estudiantes en grados de cuatro cursos que se titula en el tiempo teórico estipulado— en educación: registra un 74,2% mientras que en el Sistema Universitario Español (SUE) esta medida se sitúa en 65,8%. Galicia cuenta con grados y dobles grados en maestro de Educación Infantil y maestro de Educación Primaria.

No son los únicos que no se hacen los remolones: los graduados gallegos también tiene la tercera mejor puntuación en informática: 31,8% frente a la media del 21,9% de los titulados informáticos del SUE. A eso se añade la segunda nota más positiva en idoneidad en los que estudian grados del sector primario y veterinaria: acaban a su tiempo el 27,8% de los titulados, frente al 13,4% de la media española. Estos son parte de los datos que desvela la publicación Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica, 2024 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y que contiene información desglosada por comunidades y universidades. Sociólogos consultados relacionan potencialmente este hecho con la elección de carreras cada vez más vocacionales. “Muchas veces la empleabilidad presente en un sector no es garantía del futuro éxito profesional, y los jóvenes lo saben”.

En general, los datos han mejorado mucho en Galicia en los últimos tres años: los alumnos que logran un título de grado en cuatro años subieron casi ocho puntos desde 2017-2018, cuando la tasa era del 36,9% del alumnado universitario gallego a los 44,6% del año 2021-2022 —último disponible—. Es decir, los que comenzaron a estudiar justo al año siguiente de haberse graduado los anteriores. Precisamente, esta última constituye la quinta mayor tasa de idoneidad de toda España, situando a Galicia como la tercera región con un mayor incremento.

Por universidades, la cifra de crecimiento ha sido prácticamente regular. Alumnos de todos los campus gallegos se pusieron las pilas. En la Universidad de Vigo (UVigo), el dato creció desde el 36,5% a 44,8%; en la Universidade de Santiago (USC), de 39,1% a 46,9% y en la Universidade de A Coruña (UDC), de 34,2% a 41,2%. Es decir, en líneas generales hoy en día cuatro de cada diez graduados gallegos van a curso por año.

Diferencia más significativa se da entre géneros. Y ahí, sí, las mujeres despuntan sobre sus compañeros estudiantes hombres. Galicia es la cuarta con una diferencia más elevada entre mujeres y hombres: casi 23 puntos de diferencia, a favor de ellas, frente a los 18,5 en el conjunto del sistema universitario español (SUE). Es decir, cinco de cada diez universitarias que cursan en Galicia aprueban su grado en cuatro años (54,8%), mientras que de los estudiantes hombres solo 3 de cada diez lo acaban (32,1%).

En toda España, las máximas tasas de idoneidad por ámbitos de estudio se dan en educación (Galicia, 74,2%), artes y humanidades (Navarra, 69,5%), ciencias sociales, periodismo y documentación (Extremadura, 64,2%), negocios, administración y derecho (Navarra, 51,3%), ciencias (Navarra, 53,1%), informática (Cantabria, 34,8%), ingeniería, industria y construcción (Navarra, 32,1%), sector primario y veterinaria (Cataluña, 28,7%), salud y servicios sociales (Navarra, 79,2%) y servicios (País Vasco, 74,1%).

Los mayores porcentajes de contratados indefinidos y a tiempo completo en Galicia se dan en los ámbitos de informática, ingeniería, industria y construcción y negocios, administración y derecho. Y los que más cobran, los titulados en salud e informática (algo más de 32.000 euros) seguidos de ingeniería, industria y construcción (28.603 euros).

En informática, agro e industria ellas cobran menos

¿Cómo afecta la brecha salarial de género entre los egresados en grados en Galicia? Siguiendo el citado informe de la de la Fundación CYD, la brecha es más acentuada en Galicia en las empleadas en informática (cobran -6,1% frente a un -3,2% de le media española); también en el sector primario y veterinaria (-10,6% frente al -7,7%); en ingenierías, industria y construcción (-12,7% frente al -7,4% de la media española) y también en salud y servicios sociales (las gallegas cobrarían un -6,6% frente al -4,4% de la media estatal). El sector de artes y humanidades sería sin embargo el que menos diferencia salarial registra entre hombre y mujeres y apenas el único equilibrado. Aún así, las tituladas en Galicia tienen mayores ingresos que ellos en educación y ciencias. El propio informe destaca: “En los 10 ámbitos de estudio para el conjunto de egresados, hay una brecha salarial de género (inferior al 5% en algunos ámbitos)”: las mujeres obtienen menos ingresos que los hombres por un trabajo a tiempo completo.

