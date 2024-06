“La psicoterapia ha demostrado una eficacia en muchos casos similar o superior al fármaco”

El consumo de antidepresivos sube y sube. ¿A qué se debe?

La explicación es sencilla y es que el sistema está orientado a dar una solución rápida y medicalizada, sobre todo fármaco, tanto desde Atención Primaria como desde psiquiatría, y la demanda está aumentando desde la pandemia porque la gente le presta más atención a su salud mental, consulta más, y es lógico que se le dé más respuesta y, por tanto, si la primera respuesta es el fármaco, que aumente la cantidad. Esto siendo los gobiernos conscientes de que se medicaliza en exceso a la población y de que estos datos deberían bajar y no subir, pero si tienes un sistema que, como primera opción, suelta la pastilla, y se le pide más, va a soltar más pastilla. Esto se produce porque los servicios están configurados para garantizar una atención psiquiátrica y no tanto psicológica. Por ejemplo, en la concepción de las unidades de salud mental en Galicia, sin atender a ningún tipo de criterio técnico, siempre va a haber doble número de psiquiatras que de psicólogos clínicos. El motivo se desconoce, pero es obvio que un psiquiatra puede tratar a más personas en menos tiempo con la ayuda del fármaco y un profesional de psicología clínica necesita más tiempo y más visitas para generar esa labor. Si además tenemos el doble de recursos humanos en psiquiatría que en psicología clínica, la estructura nos va a llevar obligatoriamente a más medicación.

El envejecimiento también juega un papel en Galicia, ¿no?

Creo que sí, sobre todo cuando en una sociedad cambiante, en la que antes los métodos para afrontar el malestar eran más comunitarios, más en el entorno cercano y ahora procesos como la pérdida de la pareja, que se va a suceder a medida que se cumplan años, en lugar de tratarse de forma comunitaria o de buscar el afrontamiento de ese dolor, en muchos casos se medicaliza. Y también el afrontamiento a una enfermedad: en muchos casos parece que si no estás feliz y contento con que te diagnostiquen o con tener una limitación que antes no tenías, es necesario que seas feliz y por tanto te dan la pastilla. Y por otro lado, a largo y medio plazo no acaba funcionando y es una pastilla más, que luego nadie quita.

¿Perdería eficacia el fármaco con el tiempo?

No es que pierda eficacia con el tiempo, sino que es como querer curar un esguince con una muleta. Una muleta es útil, pero quizás haya que tomar algunas medidas más o tener una visión general de lo que pasa; quizás rehabilitación o venda o escayola o masaje. Pero cuando en un tratamiento integral solo das una parte, seguramente el resultado quede cojo.

¿Qué sería lo ideal a su juicio?

Lo ideal es que las personas sepan que pueden elegir y que tienen derecho a elegir, dentro de los tratamientos que están indicados para lo que les pasa, entre las diferentes opciones, y la psicoterapia demostró una eficacia en muchos casos similar o superior al fármaco. Que una persona decida escoger libremente el fármaco me parece de lo más respetable, pero muchas veces la gente piensa o siente que no tiene elección y realmente es posible que el sistema ahora mismo, con la cantidad de recursos humanos para psicología clínica, no dé abasto, lo cual genera un embudo o cuello de botella que es muy difícil de saltar.

Y esperas.... ¿Cómo van?

No tengo el dato actualizado, pero en 2023 se extendía incluso hasta un año la espera de la primera consulta psicológica. Se disparaba. Esas listas de espera generan muchísimo trastorno tanto para los profesionales como para los pacientes porque los profesionales tienen en esa lista muchas personas que tras ese año ya tuvieron que afrontar el problema o buscarse la vida de otra manera y, al mismo tiempo, cuando llega el momento de la cita, o bien ya tienen el tema solucionado o bien pueden asistir a la cita para no perderla, porque es un bien preciado, con lo cual se usa aunque no haga falta en ese momento. Los profesionales son los primeros perjudicados.

Suscríbete para seguir leyendo