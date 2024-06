El primer litigio climático de la historia de España llega al Tribunal Constitucional

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) la demanda contra el Estado español por inacción ante el cambio climático. Este hito jurídico llega casi dos meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hiciera historia al condenar a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, tras la demanda presentada por KlimaSeniorinnen, un colectivo de más de 2.000 mujeres mayores de 65 años.

Esta sentencia es aplicable a todos los países del Consejo de Europa, entre ellos, España. La sentencia reconoce expresamente que el cambio climático afecta a todas las personas y en consecuencia, procede a interpretar que la inacción por parte de los estados afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Igualmente, la reciente opinión del TC de la Ley del Mar recoge que los estados tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero y que deben proteger el medio marino del cambio climático. Las organizaciones demandantes esperan que la justicia española tome en consideración estos pronunciamientos y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas.

Si no es así, están dispuestas a llegar hasta Estrasburgo para que sea la UE la que defienda a la ciudadanía. “La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Con este proceso estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático”, declaró Inés Díez, representante legal de Greenpeace.