Cuatro hospitales arrancan el verano sin fisios o enfermeras para cubrir bajas o sustituciones

Los hospitales comarcales de Ferrol, Verín y Monforte arrancan el verano con un déficit de profesionales de fisioterapia en las listas de contratación que se sitúa hasta en un 60% de rechazos —suben en ocho puntos con respecto a otras épocas del año e impide cubrir bajas— y también el de Ourense en lo que respecta a la enfermería. “Solo hay 64 enfermeras para contratar a fecha de 1 de julio en toda Galicia”, expresa la secretaria autonómica del sindicato Satse, Mª Asunción Maus. “No hay ninguna enfermera en listas de contratación para trabajar en los hospitales de O Salnés, O Barco, Cee, ni en Ourense; es decir, cero efectivos disponibles”. También sitúan en solo quince las enfermeras disponibles —a fecha de ayer— en el área sanitaria de Vigo.

Las listas de contrataciones de fisioterapeutas en Galicia están en mínimos, advierten. “La situación es tan complicada en estos momentos, que, en algunas áreas sanitarias, no se dispone de ningún efectivo de fisioterapeutas en sus listas de contratación; como en Ferrol, Verín o Monforte donde tienen cero efectivos”, confirma en los citados servicios. Es decir, carecen de profesionales para sustituciones o bajas. En otras áreas sanitarias como la de Vigo, a Mariña, Lugo, Barbanza o Pontevedra, la situación no es mucho mejor, con cifras que van de 1 a 8 efectivos. En este sentido, las de A Coruña con 47 y Santiago con 22, son las únicas en una situación más favorable. ¿Qué significan esos datos? Que tampoco hay profesionales suficientes para cobertura vacacional en época estival. Precisamente, del área sanitaria de Ferrol están llamando a fisios de la lista de Coruña, “porque no se dan cubierto las sustituciones”, advierten desde Satse, que considera que hay una infradotación de esta especialidad en Galicia.

Además del déficit de médicos no que sobrecarga la Atención Primaria y la asistencia urgente, según la Fundación Urxencias Sanitarias que alertó de “la permanente falta de personal disponible en las listas de contratación temporal”, que ocasiona serios trastornos para la cobertura de todos los turnos de trabajo, otras categorías sanitarias se muestran como deficitarias.

Es más, desde Satse exigen al Sergas que tome las medidas oportunas para retener a las enfermeras y enfermeros ante la falta de efectivos de cara al verano. “Que se ponga el mismo interés que está poniendo en conseguir médicos”, reclaman. Maus lamenta que la misma política de búsqueda activa de profesionales que se utiliza para reforzar facultativos no se emplee en otras categorías como la enfermería, a pesar de ser pilar imprescindible del sistema sanitario.

Posibles causas

Las razones de que un profesional elija la suspensión de llamamientos —es decir, no ser avisado para coberturas eventuales— están provocados por múltiples motivos: van desde cuidado de familiares, estudios o por la incompatibilidad laboral con otro trabajo en el ámbito privado. Sin embargo fuentes consultadas apuntan más a “la situación de precariedad que vive el colectivo de enfermería y el de fisioterapia”, que les llevan a buscar una mayor estabilidad en el ejercicio de la sanidad privada.