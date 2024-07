El 45% de los españoles fue a urgencias el último año y un 75% esperó más de una semana para ver a su médico en Primaria

El 45% de los españoles acudió a un servicio de urgencias el último año. Del total, el 40,5% lo hizo a través de Atención Primaria; el 6,5% solicitó ayuda en el 061 o el 112 y el 52,7% acudió a un hospital. Datos que avalan la tesis de los urgenciólogos: cada vez atienden a más personas ante la saturación de los centros de salud. Los servicios de urgencias (7,51 puntos) y la asistencia hospitalaria (7,14 puntos) son los mejor valorados del sistema sanitario. Es uno de los principales titulares de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario de 2024' que se ha publicado este jueves y realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Una encuesta que, por primera vez, incluye un bloque sobre salud mental y aporta otro porcentaje destacado: casi la mitad de quienes acudieron a una consulta especializada, lo hicieron a través de la sanidad privada. Otro aspecto relevante: el 50,1% de la población piensa todavía que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones de las personas que trabajan y únicamente un 45,6% sabe que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos.

La primera oleada se ha realizado en abril de 2024 y revela un "ligero aumento" en la satisfacción de la población con el sistema sanitario público

El 'Barómetro Sanitario' es una encuesta de opinión que, desde 1993, realizan Sanidad y el CIS. La encuesta anual, base del estudio, la componen unas 7.800 entrevistas domiciliarias a personas de 18 y más años, en todas las provincias españolas. La primera oleada se ha realizado en el mes de abril de 2024 con 2.576 entrevistas y revela un "ligero aumento" en la satisfacción de la población con el sistema sanitario público, que alcanzó 6,26 puntos sobre 10, en abril, superando levemente la puntuación de 6,14 registradas en el mismo periodo de 2023.

La espera en Primaria

La satisfacción con la Atención Primaria experimentó un "leve aumento", y llegó a 6,29 puntos en comparación con los 6,19 del año anterior. Si bien la atención especializada mantiene una valoración positiva, su puntuación disminuyó ligeramente de 5,95 a 5,86 puntos, se remarca.

Por otro lado, los servicios de urgencias (7,51 puntos) y la asistencia hospitalaria (7,14 puntos) siguen siendo los aspectos mejor valorados del sistema sanitario. En la misma semana en la que, tras años de espera, se ha aprobado la especialidad de Urgencias y Emergencias, el Barómetro indica que él, 76,5% de las personas que utilizaron estos servicios, lo valoran positivamente.

En Atención Primaria, el 83,6% de las personas valora positivamente la atención recibida. Este porcentaje ha aumentado ligeramente respecto al 80,4% de 2023. Los aspectos mejor valorados son la confianza y seguridad que transmite tanto el personal de enfermería como el personal médico (8,08 y 7,87 sobre 10, respectivamente).

Casi el 80% de la ciudadanía que necesitó asistencia en Atención Primaria el último año, fue atendida de forma presencial

Respecto a la espera, el 25,1% de quienes pidieron cita fueron atendidos por su médico de Atención Primaria el mismo día o al día siguiente, cinco puntos más que la encuesta del pasado año; el resto tuvo una espera media de 8,3 días, frente a los 9,12 del 2023. Además, casi el 80% de la ciudadanía que necesitó asistencia en Atención Primaria el último año, fue atendida de forma presencial.

Los especialistas

Por otro lado, el 42,3% ha consultado a un especialista de la sanidad pública en los últimos doce meses, bien por derivación del médico de Primaria (37,2%), bien por citación del propio médico/a especialista en una consulta anterior (57,9%). El 81,5 % de las personas usuarias valoran positivamente la atención recibida, sin cambios significativos respecto a 2023 (82,8%).

Los aspectos mejor valorados son la información recibida y la confianza y seguridad que trasmite el personal médico (7,74 y 7,73, respectivamente). Si se habla de listas de espera, la encuesta revela que el porcentaje de ciudadanos que consideran que han empeorado se reduce en más de cuatro puntos, del 39,2% al 34,6%.

Además, en este periodo, el 10,1% dice haber estado ingresado en un hospital público en los últimos doce meses. El 40,3% lo hizo de manera programada para cirugía o prueba diagnóstica; el 56,9% por una enfermedad o problema de salud urgente; y el 2,8% por un parto. El 87,6% de quienes acudieron a hospitales públicos valora positivamente la atención recibida durante su ingreso. Lo más valorado son los cuidados (enfermería 8,46 puntos y medicina 8,39 puntos).

Salud mental

En esta edición se exploran también, por primera vez, algunos aspectos relacionados con la atención a la salud mental. En abril de 2024, un 17,8% de los entrevistados refieren haber tenido necesidad de consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional.

Interesante algo que ya se viene constatando desde hace tiempo: el 46,3% fueron atendidos en la sanidad pública, pero un 44,7% recibió atención en la sanidad privada y un 2,6% en ambas. En el primer caso (pública), el 40,1% fue atendido principalmente por un especialista en psiquiatría, un 33,1% por su médico de familia y un 20,8% por un psicólogo.

El 26% de quienes consultaron a un profesional por problemas de salud mental consiguieron su cita en menos de 30 días

El 26% de quienes consultaron a un profesional por problemas de salud mental consiguieron su cita en menos de 30 días; el 40% consiguió ser visto en un plazo de entre 1 y 3 meses; y otro 26% tardó más de 3 meses para ser atendido en consulta. El 78,9% de las personas atendidas en la sanidad pública declaran estar satisfechas con la atención recibida en la consulta y un 49,0% señalan haber recibido una atención "mejor de la que esperaban".

La inequidad

Este año, el 'Barómetro Sanitario' ha incluido una pregunta sobre la percepción que tiene la población respecto a la igualdad en el trato en la sanidad pública en función de distintos aspectos. Casi un 40% piensa que no se reciben los mismos servicios según la comunidad autónoma de residencia, y un 36% considera que también es "desigual" el trato según el manejo de las nuevas tecnologías que tengas las personas atendidas. El nivel socioeconómico, o la edad de las personas atendidas, son los aspectos en los que se percibe mayor igualdad en el trato.

Un 36,7% de los encuestados considera que las vacunas provocan efectos adversos en la salud

También por primera vez, se han incluido una serie de preguntas para valorar el grado de aceptación que tiene el uso de las vacunas en la población general. La aceptación es "alta", a pesar de que un 36,7% considera que provocan efectos adversos en la salud. El grado de acuerdo con los aspectos protectores de las vacunas supera el 90% y un 89,9% manifiesta seguir las recomendaciones de los y las profesionales sanitarios/as respecto a la vacunación.

La tecnología

En esta oleada también se ha inquirido sobre el uso de las tecnologías digitales por parte de los ciudadanos para relacionarse con el sistema sanitario. El 55,9% de los entrevistados refiere tener algún certificado electrónico para la realización de trámites con la Administración y solo el 0,9% no sabe lo que es. Este indicador es relevante, puesto que el acceso a la historia clínica interoperable del Sistema Nacional de Salud y, en la mayoría de los casos, a la historia clínica autonómica, precisan de certificado personal electrónico.

El 38,5% ha accedido a su historia clínica electrónica, frente al 61,5% de las personas entrevistadas que todavía no ha accedido nunca a la misma: un 32,2% de ellas no sabía que existía esa posibilidad y un 19,3% no sabe o no puede usar Internet. El 60,4% sabe que puede retirar los medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad autónoma gracias al sistema de receta electrónica interoperable, y el 44,3% de ellos ha utilizado este servicio.