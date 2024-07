Fallece en Santiago el historiador Justo Beramendi, cofundador y expresidente del Museo do Pobo Galego

El historiador y escritor gallego Justo Beramendi González falleció ayer a la edad de 82 años. Nacido en Madrid el 16 de julio de 1941, fue una figura clave en el ámbito cultural y académico de Galicia, destacando especialmente por su trabajo en el Museo do Pobo Galego, donde ejerció de presidente del patronato.

Beramendi realizó sus estudios iniciales en Ingeniería Industrial en Madrid entre 1959 y 1967, y más tarde se trasladó a Barcelona para estudiar traducción (1969-1974). Sin embargo, su pasión por la historia lo llevó a obtener un doctorado en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela en 1987, donde posteriormente se convertiría en catedrático emérito de Historia Contemporánea y vicerrector entre 1990 y 1994. Se jubiló en el año 2012.

Además de su destacada carrera académica, Beramendi fue un prolífico fundador y colaborador en varias instituciones y publicaciones clave para la cultura gallega. Fue uno de los cofundadores del Museo do Pobo Galego y miembro fundador de la Fundación Castelao. También dirigió la sección de pensamiento político de la Fundación Vicente Risco. Entre sus contribuciones editoriales, participó en la creación de las revistas Negaciones (Madrid, 1977), A Trabe de Ouro (Santiago, 1990) y Tempos Novos (Santiago, 1997).

Especializado en la historia de las ideologías y los nacionalismos, Beramendi editó y organizó importantes obras y congresos sobre figuras y temas esenciales del pensamiento gallego, como Losada Diéguez, Ramón Villar Ponte, Peña Novo, Castelao y Vicente Risco. Entre los congresos que organizó destacan Nacionalismos y regionalismos en la España de la Restauración (1983), Castelao (1986), Los nacionalismos en la España de la Segunda República (1988), Nationalisms in Europe. Past and Present (1993) y Memoria e Identidade (2004).

En reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura gallega, en 2017, Beramendi fue galardonado con la Medalla Castelao, uno de los máximos honores otorgados por la Xunta de Galicia.

El Museo do Pobo Galego acogerá desde las 10.00 horas de este jueves la capilla ardiente del conocido historiador, seguido de un acto cívico en su honor.

Las reacciones por la muerte de Beramendi no han tardado en aparecer en redes sociales. Así, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado su fallecimiento, describiendo al historiador como una “peza clave na construción e fortalecemento da nosa cultura e historia”. También se ha sumado, entre otros, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha lamentado la “gran perda para a cultura galega”, y ha enviado un fuerte abrazo para su familia y amistades.

Por supuesto no ha faltado un mensaje desde el perfil del Museo do Pobo Galego: “Lamentamos fondamente o falecemento de Justo Beramendi, patrón fundador desta casa e persoa que ocupou diversos cargos á fronte da nosa institución, como secretario (1976-1986), presidente da Xunta Reitora (2000-2011) e presidente do Padroado desde 2011 ao 2022”.