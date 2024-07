Los estudiantes de FP gallegos, entre los que menos se rinden

Su contenido práctico y la experiencia con el mundo empresarial, la relativa rapidez a la hora de capacitar para el desarrollo de un empleo o la elevada inserción de la que presume la Xunta en los últimos años han catapultado los estudios de Formación Profesional a primer plano, desligándolos de la visión de plan B que persistía hace años. Precisamente ayer finalizaba en Galicia el período para solicitar ingreso en alguna de las 45.000 plazas ofertadas para el nuevo curso en 214 titulaciones diferentes después de alcanzar una cifra récord de inscritos en el actual.

No obstante, igual que ocurre en la universidad, donde durante los primeros tres años de titulación arrojan la toalla uno de cada cuatro universitarios gallegos que empiezan, en FP también hay quienes plantan, aunque Galicia es de las comunidades donde menos sucede según un estudio presentado ayer. En el informe, el abandono de FP se entiende como “aquella situación en que las personas han dejado los estudios de FP sin haberse titulado y no continúan estudiando en el sistema educativo”, un concepto similar al de abandono educativo temprano, relativo a los jóvenes que se quedaron como mucho con el graduado de ESO y que no se forman. El dato de abandono en FP, con todo, sería bastante superior a su homólogo convencional, situado en Galicia, una de las comunidades que goza de mejores cifras, en un 8,8% este año. En FP oscilaría del mínimo del 16,5% en los superiores a un 32,4% en básica.

Así lo señala un estudio del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Formación Profesional de la Universitat de les Illes Balears, que destaca a Galicia y al País Vasco como las dos únicas autonomías que coinciden tanto en ciclos de FP básica como en los de de grado medio y superior con las cifras más contenidas de abandono a cuatro años vista en la promoción que inició estudios en 2016/17.

Galicia sería segunda con menor abandono en ciclos básicos (32,4%), con Madrid y Asturias en el lado opuesto, donde casi la mitad de estudiantes lo dejan; el dato estatal es del 41,7%. En ciclos medios, sería cuarta, con un 26,5% —en Canarias superan el 39% y la media global se hallaría en el 30,7%—. En ciclos superiores, también estaría de cuarta, con un 16,5% de chicos y chicas (sobre todo ellos, como regla) que plantan, mientras en Aragón desiste una cuarta parte del alumnado y en el conjunto estatal en torno al 19%. Para los autores del estudio, el que existan este tipo de diferencias de ámbito territorial demostraría que “aquellas comunidades que abordan mejor la atención al estudiante desde etapas tempranas consiguen una reducción del abandono que se refleja en los niveles posteriores”.

En un análisis global, relativo a los datos de todo el Estado, los expertos señalan que el abandono va a menos conforme sube el nivel de estudios y los autores del informe, que atribuyen a la “poca orientación educativa, un entorno vulnerable y los logros educativos anteriores” el fenómeno, añaden que “viene condicionado por factores personales, como el entorno socioeconómico o las situaciones de vulnerabilidad, pero también por factores exógenos, como la demanda del mercado laboral a la hora de exigir personas sin estudios específicos”.

El análisis pone de ejemplo cómo en zonas turísticas el mercado laboral se abre a personas con baja cualificación y eso puede traducirse en falta de motivación para seguir estudiando, pero también influiría, apuntan, el no poder cursar la opción elegida en primera opción “por falta de oferta” o por la nota. Entre las recomendaciones para reducirlo, sugieren ratios de 18 alumnos por clase de tope, más recursos para orientación o una mayor cooperación con los servicios sociales para abordar factores externos.

Por otro lado, el estudio revela, en el caso concreto de Galicia, que titulan más en general quienes se foman en centros privados concertados en cualquiera de los tres niveles de FP analizados y, al contrario, cómo la población extranjera titula en la comunidad menos que la media.

