Solo un tercio de los presentados a la ‘selectividad’ de FP en Galicia consigue superarla

Miles de jóvenes gallegos, unos 13.000 este año, afrontan con nervios la ‘selectividad’ porque dirimirá si pueden o no cursar la carrera de sus sueños. No son los únicos que deben superar el escollo de un examen para conseguir acceder a los estudios deseados. También dependen de lograr el “apto” en un test que demuestra que reúnen los conocimientos “suficientes” para cursar con “aprovechamiento” las enseñanzas, los gallegos que desean matricularse en algún ciclo medio o superior de FP y no disponen de la titulación exigida. Sin embargo, si la fase general de la ABAU, donde los candidatos a la universidad se examinan de las materias comunes, es superada por la práctica totalidad de quienes se presentan, no ocurre lo mismo con las pruebas de acceso a los ciclos. En la convocatoria de este año, solo aprobaron un tercio de los aspirantes que se presentaron al examen, a los que se les reserva un porcentaje de plazas que dependen de la calificación.

Según el listado de calificaciones difundido por la Consellería de Educación, hasta 1.043 personas se inscribieron en Galicia para conseguir la acreditación para cursar un ciclo de grado medio. De ellos, al final se presentaron 709. En 522 casos, la mayoría, la experiencia acabó con un “no apto”. Solo 187, es decir, uno de cada cuatro presentados, pueden presumir de salvar el escollo. Los pretendientes al grado superior, que se enfrentan antes las pruebas, son menos: se registraron 697 matriculados en la prueba correspondiente, pero solo la realizaron al final 425 personas que se repartieron casi mitad y mitad entre aprobados y no aptos. Si se analizan los dos exámenes en conjunto, sería un tercio de candidatos los que aprueban.

En el caso de los ciclos superiores, el test consta de una parte común con tres pruebas (Lingua Galega, Lengua Castellana y Matemáticas) y tres opciones a escoger. Para los grados medios, el examen se divide en tres partes: sociolingüística (las dos lenguas), matemática y científico-técnica (con Ciencias de la Naturaleza y Tecnología). Hay contenidos de los que los candidatos no tienen por qué examinarse si cumplen determinadas exigencias.