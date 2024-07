Unha de sesenta. Nova freada á Atención Primaria

Unha de sesenta é o número de prazas vacantes de enfermaría de atención primaria que destina o Sergas na Coruña ás enfermeiras especialistas en enfermaría familiar e comunitaria. Unha de sesenta, un 1,66% do total este ano. Decisións deste tipo por parte dos xestores repercuten negativamente nos centros de saúde durante anos.

Está presente na opinión pública a falta de médicos de familia. Todos, cidadanía, profesionais e xestores, somos conscientes deste problema, pero ademais da falta de facultativos, a Atención Primaria está sobrecargada e con listas de espera por deficiencias na xestión. A falta de coordinación interna do noso sistema, a limitada e mala relación hospital-Primaria e, moi importante, a xorda e cega xestión que fai a dirección dos outros profesionais dos centros de saúde, de todas as categorías, tanto na creación de prazas como no uso das súas competencias profesionais, explican o que está sucedendo.

As profesionais especializadas en enfermaría familiar e comunitaria reciben unha formación durante dous anos nos que profundan en métodos e coñecementos específicos de atención primaria: adquiren aptitudes para a atención á poboación con patoloxía crónica e en situación de fraxilidade, o coidado integral á familia ao longo de todo o ciclo vital, a elaboración e participación en programas de promoción de saúde comunitaria e outras habilidades. Os que tivemos ocasión de compartir a atención aos pacientes con elas sabemos que na maioría son profesionais preparadas, innovadoras, actualizadas e competentes. Aportan frescura e son, probablemente, o maior novo valor do sistema nos próximos anos, unha bendición e un luxo para os centros que gozan da súa presenza. Como é posible que o Sergas non coloque a estas profesionais de forma prioritaria nos centros de saúde e só asigne este ano na Coruña unha praza vacante de sesenta que hai? Como é posible que utilice estas profesionais para prazas de enfermaría hospitalaria no lugar de Atención Primaria? Mírese como se mire é frustrante tanto para estas profesionais, que tanto esforzo empregaron para que a súa especialidade non se teña en conta, como para os que estamos preocupados polo sistema sanitario público e a Atención Primaria.

A enfermaría tivo un rol protagonista na creación e organización dos centros de saúde arredor dos anos noventa, pero aquelas pioneiras no desenvolvemento desta profesión en atención primaria, entón novas e eventuais, foron desprazadas e transferidas aos hospitais co primeiro concurso de traslados. Perdemos, daquela e por moito tempo, todo ese valor e coñecemento acumulado. Foi incrible! Temos agora a grande oportunidade de contar cunhas profesionais que poden ser unha panca de cambio e mellora da Atención Primaria. Non podemos permitirnos perder este tren. O Sergas, a xerencia do Chuac, ten que ser consciente e recoñecer os profesionais que aportan valor e colocalos no lugar que lles corresponde.

Para que o sistema sanitario funcione ben temos que organizar e aproveitar as potencialidades de todas as categorías profesionais non médicas. É neglixente asignar unha de sesenta vacantes ás enfermeiras especialistas. É irresponsable malgastar recursos tan valiosos. É unha freada na mellora da Atención Primaria para anos. Non xoguemos cos profesionais nin co futuro!