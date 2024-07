“El colectivo médico de Urgencias será el más envejecido en los próximos años”

“La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias redundará en el beneficio de los pacientes y la organización sanitaria. También en el de nuestro colectivo, sobre todo, para las generaciones futuras”, reivindica el doctor José Manuel Fandiño Orgeira, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia (Semes Galicia) y jefe del Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), exultante tras la aprobación, en el Consejo de Ministros de esta semana, de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. El “final del camino del reconocimiento al trabajo” de los profesionales de Urgencias y Emergencias y, al mismo tiempo, “un inicio” que culminará con la convocatoria de las primeras plazas MIR, que estima “en 2026”. “Para el próximo año estamos con los plazos muy, muy, muy limitados”, reconoce, antes de advertir sobre el “envejecimiento” de su colectivo, uno de sus “mayores retos”. “La falta de recursos humanos en los servicios de Urgencias, con una demanda que no para de crecer, la estamos solventando con nuestra vocación de servicio a la población, pero quizás deberíamos tener los mismos incentivos que el resto de compañeros por hacerlo. Ni más ni menos”, considera.

Enhorabuena, doctor Fandiño. Al fin lo han conseguido. ¿Qué implica para su colectivo la aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias?

La creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias supone llegar al final del camino del reconocimiento al trabajo de nuestro colectivo. También es un inicio, porque ahora queda todo el proceso administrativo para montar la especialidad: crear la Comisión de la especialidad; elaborar su programa oficial; empezar a acreditar los centros, las unidades docentes y a los tutores... Hay mucho trabajo por hacer. No obstante, el reconocimiento de la especialidad significa que los residentes que hagan Medicina de Urgencias y Emergencias, esos facultativos que vocacionalmente querían trabajar en Urgencias, ahora tendrán la posibilidad de recibir una formación reglada, homogénea y estructurada, con unas competencias iguales a las que ya tienen en el resto de Europa y del mundo occidental.

¿En qué beneficiará a los pacientes la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias?

La principal ventaja de la creación de nuestra especialidad es para ellos, ya que contar con profesionales formados vía MIR [programa de residencia para médicos especialistas], es decir, con una formación reglada, estandarizada y homogénea, redundará en garantizar la calidad y la seguridad asistencial, pero también la equidad. Además, la aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias es también importante para el sistema sanitario.

¿Por qué?

En estos momentos, hay un déficit muy importante de profesionales, y la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias permitirá una mejor planificación en la gestión de los recursos humanos en una época que va a ser dura. Los compañeros que hagan la especialidad de Medicina de Familia trabajarán en los centros de Atención Primaria, y los que se decanten por Medicina de Urgencias y Emergencias estarán en los servicios se Urgencias y Emergencias. Por tanto, con la aprobación de nuestra especialidad el sistema sanitario se robustece. Y, para nuestro colectivo, supondrá poder dar salida a nuestra vocación, así como contar con una libre circulación por el espacio europeo, puesto que nuestras competencias serán iguales que las de los compañeros del resto de Europa.

Una vez aprobada la especialidad, ¿cuándo estima que podrían estrenarse en España los primeros MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias?

Es lógico pensar que las primeras plazas MIR de nuestra especialidad se convoquen en 2026. Para el año que viene estamos con los plazos muy, muy, muy limitados, ya que hay una serie de trámites que se tienen que cumplir en los próximos diez meses. Por tanto, a no ser que Sanidad considere sacar unas plazas testimoniales en 2025 —en cuyo caso, nuestra sociedad científica estará alineada con el Ministerio, como no puede ser de otra forma, haciendo lo posible y lo indecible para conseguirlo—, parece que lo lógico es que sea en 2026 cuando se convoquen las primeras plazas MIR de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en nuestro país.

A la espera de que se completen todos esos plazos y se convoquen las primeras plazas MIR de la especialidad, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el colectivo médico de Urgencias y Emergencias?

Uno de los grandes retos que existe, en este momento, a nivel sanitario, desde el punto de vista global, es el problema de los recursos humanos. Pero sí es cierto que, en los próximos 5-8 años, el colectivo médico que va a estar más afectado por el envejecimiento, a nivel nacional, es el de los servicios de Urgencias y Emergencias. Este es un dato que conocemos. Y también es verdad que, si en 2026 se convocan las primeras plazas MIR de nuestra especialidad, serán cuatro años como mínimo de formación, por tanto, hablamos de que todavía arrastraremos ese déficit de profesionales, de especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, hasta dentro de unos años. Con lo cual, ese será uno de los mayores desafíos que vamos a vivir.

"Hay una afluencia importante en los servicios de Urgencias en este momento, con un aumento anual que ronda el 5%, y batiendo récords constantes" José Manuel Fandiño Orgeira — Presidente de Semes Galicia y jefe de Urgencias del Chuac

¿Cómo se presenta el verano en las Urgencias de los hospitales?

Este verano va a ser difícil. Aunque los MIR de 4º puedan ejercer de ‘adjuntos tutelados’, estamos teniendo problemas importantes en los servicios de Urgencias de los hospitales, donde la demanda asistencial continúa aumentando. El hecho de que no se dé salida a solicitudes de atención en Primaria y a citas de consultas externas de especialidades, unido a la propia demanda de aumento de población durante el periodo estival (puesto que Galicia es un destino cada vez más atractivo durante los meses de verano), hace que haya una afluencia importante en los servicios de Urgencias en este momento, con un aumento anual que ronda el 5%, y batiendo récords constantes. Si a eso le sumamos que no tenemos recursos humanos, la situación es mala. Y aunque yo, como presidente de Semes Galicia, me dedico al tema, principalmente, de formación de especialidad, sí es cierto que entre los compañeros hay una sensación de que se están realizando muchas inversiones en Primaria, sobre todo para cobertura de la falta de profesionales, y de que no se está haciendo lo mismo con los servicios de Urgencias.

¿A qué se refiere?

A que está bien que se incentive la cobertura de los compañeros de los centros de salud cuando es necesario, pero a nivel hospitalario eso también lo hacemos. Nosotros llamamos fuera de turno a compañeros para cubrir incidencias de bajas porque no hay recursos humanos. Esto es algo que está ahí, en el comentario colectivo de los profesionales, y es importante. Lo digo como médico de Urgencias, porque yo tengo doble faceta: como presidente de Semes Galicia, me dedico al tema científico y de la especialidad y formación y, como jefe de servicio, al aumento de demanda que tenemos, la falta de recursos humanos y cómo debemos luchar contra eso. Y luego está la parte como médico, perteneciente a un colectivo de profesionales que están molestos por esa situación, que es un tema de la mesa sectorial, es decir, de negociación de la Administración con los sindicatos, pero que también está existiendo.

