Un “traxe legal a medida” para a discapacidade

Situar ás persoas con discapacidade “no medio”, garantindo que “os seus valores, desexos e opinións teñan protagonismo”, é a filosofía xeral da Lei 8/2021, pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio a ese colectivo no exercicio da súa capacidade xurídica. Un “tsunami” normativo que trouxo consigo un “cambio de paradigma” que, á súa vez, implica un “inxente volume” de modificacións que as persoas con discapacidade e as súas familias teñen “o reto de coñecer e incorporar”. Entre eles, a eliminación de figuras de apoio como a tutela, a prodigalidade e a patria potestade prorrogada ou rehabilitada en favor da curatela, “que implica un apoio na toma de decisións”, cuxa responsabilidade “recae sobre o interesado”; ou a “eliminación automática” de dúas prohibicións: a de exercitar o dereito ao voto e a de facer testamento.

Desde Dano Cerebral Galicia detectouse “certa inquedanza nas familias” perante eses cambios e, para garantir que tanto as persoas con discapacidade —e, en concreto, con dano cerebral adquirido (DCA)— como os coidadores se manteñan “informados e orientados para o exercicio dos seus dereitos”, a organización elaborou a Guía legal para persoas con dano cerebral adquirido. Aproximación á Lei 8/2021 e a outras normativas de interese para o colectivo, o primeiro documento deste tipo editado en galego, dispoñible na súa páxina de internet (https://danocerebralgalicia.org).

A guía legal para familias e persoas con discapacidade, e en concreto con DCA, elaborada por Dano Cerebral Galicia é primeiro documento dese tipo editado en galego, e está dispoñible na páxina de internet da organización

Cambio de paradigma

“A Lei 8/2021 busca un cambio de paradigma. Algo tan sinxelo de explicar, pero tan revolucionario no ordenamento xurídico, como facer verdade aquilo de colocar á persoa no medio, de modo que os seus valores, desexos e opinións van ter o protagonismo, e a apostila que habería que engadirlle con esta lei e ‘dunha vez’, porque levaban moitos anos sen selo”, resalta o avogado Miguel Vieito, responsable do servizo de asesoramento legal de Dano Cerebral Galicia e autor da guía, quen detalla que a devandita lei “ten un antecedente moi evidente nun convenio internacional do ano 2006”, que “en España entrou en vigor no 2008”.

“A lei é de 2021 porque, entre o 2008 e ese ano, houbo moitos intentos para poñer en marcha ese convenio, de modo que se implementasen os seus principios básicos e a súa filosofía, pero nunca chegaron a calar, ao profundo. E a Lei 8/2021 é como un golpe na mesa. Un ‘basta xa de deixar de cumprir ese convenio e, a partir de agora, ímolo cumprir en serio”, engade Vieito, quen insiste en que “a filosofía da lei explícase moi facilmente”, con todo, táchase de “revolucionaria” porque “o que busca é moi ambicioso, aínda que sexa telegráfico de explicar”, sinala.

Da titoría á curatela

“Un dos cambios específicos que trae consigo a lei é que as titorías desaparecen. Non só é un cambio de nome, xa que agora pasarían a chamarse curatelas realmente, senón que se busca tamén un cambio de procedemento e de funcións”, apunta o avogado e responsable do servizo de asesoramento legal de Dano Cerebral Galicia, quen explica que as funcións que vai exercer a curatela para apoiar á persoa con discapacidade “van estar especificadas nunha sentenza, se fai falta”. “Nas que non se mencionan, a persoa vai poder manter a súa autonomía plena”, indica Vieito, antes de chamar a atención sobre o feito de que, “antes disto, o lugar máis importante era o xulgado”: “Todo xiraba en torno ás titorías, sobre sentenzas amplísimas que substituían á persoa totalmente”.

“Agora, a substitución non vai ser total, senón para cousas moi puntuais, e o lugar máis importante vai ser a rúa, o día a día, porque o xulgado xa non é imprescindible”, subliña o autor da guía legal elaborada por Dano Cerebral Galicia, quen refire que outro dos “puntos importantes” da Lei 8/2021 é que “cobran importancia as figuras informais”. “Por exemplo, a garda de feito: unha nai que sempre mirou pola filla; unha veciña que acompañaba a outra e sempre lle fixo apoio para os trámites; un pai que coida de un fillo…Isto non só vale, senón que pode ter máis valor mesmo que o que ocorre no xulgado ou, dito doutra maneira, pode acabar determinando o que o xuíz decida”, detalla Miguel Vieito, antes de facer fincapé en que “esas situacións ‘de rúa’ son a norma xeral na nova lei”, mentres que “o xulgado vai a ser a excepción”.

Revisión de sentenzas

“Outra das cuestións máis impactantes, e que xerou máis dúbidas ao principio, é que todas as sentenzas de titoría que había antes da nova lei teñen que ser revisadas nun prazo que acaba en setembro deste ano”, prosegue o avogado e responsable do servizo de asesoramento legal de Dano Cerebral Galicia, quen recoñece que “é un prazo que non se vai cumplir”. “De feito, hai un par de meses, o Consello Xeral do Poder Xudicial pediu ao Goberno ampliar uns cantos anos ese prazo, o cal é un contrasentido”, considera Vieito, antes de chamar a atención sobre o feito de que “son moitas sentenzas para revisar”.

“En localidades grandes como A Coruña, con xulgados especializados en Familia, a maioría ou practicamente todas están xa revisadas, pero en lugares máis pequenos non. Faltan moitísimas e non se vai chegar a ese tempo, pola carga de traballo que xa tiñan os xulgados de antes; por faltas de persoal; polo feito de que, ao tratarse dunha lei revolucionaria, require tamén adaptarse a ela… Hai moitos factores polo medio”, sostén.

Sobre as principais inquedanzas sobre a devandita lei manifestadas polas persoas con DCA e as súas familias a Dano Cerebral Galicia e ao seu servizo de asesoramento legal, posto en marcha en 2022, Miguel Vieito asegura que “as reaccións foron un pouco por ondas”. “Nun primeiro momento, houbo moito descoñecemento. De feito, algunha xente se enterou de que a normativa cambiara porque lles chegou unha notificación do xulgado avisándolles de que ía haber unha revisión. E, o primeiro que nos manifestaban esas persoas, era: ‘Se hai unha revisión, que me vai a pasar?’, porque descoñecían a existencia mesmo da lei. Neste campo concreto da divulgación e da alfabetización en dereitos é no que nós colocamos a nosa guía”, resalta o avogado e responsable do servizo de asesoramento legal de Dano Cerebral Galicia. “O que pretendemos é poñer o noso grao de area para evitar consultas, inquedanzas ou dúbidas. Axudar a que a Lei 8/2021 ‘reme’, porque ninguén gaña se esta normativa perde. Isto é algo que dicimos moito nas nosas formacións. Todos os actores sociais temos que facer o máximo esforzo para que os principios desa lexislación triunfen porque son bos, e ademáis son xustos”, reivindica.

De volta ás principais inquedanzas trasladadas polas persoas con DCA e as súas familias “agora, nunha segunda onda na que quizáis xa se ven os efectos”, o autor da guía legal de Dano Cerebral Galicia indica: “As revisións de sentenzas, como xiran en torno á vontade das personas e intentan rebaixar ao máximo as substitucións, o que están facendo nalgún caso é que, onde había titoría, eliminan esa titoría e deixan unha garda de feito, que é un situación máis relaxada, por así dicilo. O problema é que hai moitas administracións que non están afeitas a traballar coa garda de feito, e explícome. Na campaña do IRPF, por exemplo, eu podo facer deduccións se son titor dunha persoa, pero se son garda de feito non. E se me baixaron de titoría a garda de feito, hai deduccións no meu IRPF que agora xa non podo facer. Axudas públicas ás que xa non podo acceder, pese a ser a situación exactamente igual: o meu familiar necesita os mesmos apoios, os mesmos coidados ou a mesma atención, pero eu perdo prestación sociais, ou perdo deduccións. E hai moitos casos nos que isto non está ben feito”, sinala, antes de advertir que “desde os xulgados, hai cousas que se poden facer moito mellor”. “E, desde logo, as administracións están tardando máis do esperable en adaptarse a este novo sistema. En concreto, Facenda e a Seguridade Social serían dúas delas”.

Linguaxe adaptada para todos os públicos e sesións formativas Ademais de detallar, nunha linguaxe sinxela e esquemática, os principais cambios incluídos na Lei 8/2021, a guía elaborada por Dano Cerebral Galicia explica polo miúdo como nace e se regula un apoio (tratando sempre de primar aqueles como a garda de feito, que é a que se realiza de maneira natural no contexto familiar ou social da persoa que precisa apoio); amosa como se estableceu o novo baremo de discapacidade (que procura tamén unha avaliación máis individualizada da persoa); e dedica capítulos ás cuestións do patrimonio e herdanzas e das instrucións previas. Ao longo dos últimos meses, Dano Cerebral Galicial realizou un ciclo de presentacións do documento. O seu autor, o avogado Miguel Vieito, responsable do servizo de asesoramento legal da organización, xunto coa traballadora social Carla Miranda, foi o encargado de impartir esas sesións informativas, levadas a cabo nas asociacións de Dano Cerebral Galicia (entre elas, a coruñesa Adaceco). Ademais, a guía legal presentouse nos concellos de Sober, Burela e Lalín, e levouse a cabo tamén un webinario dirixido aos membros do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo