“Con ‘Aserejé’ hemos creado algo que quedará ahí para la posteridad”

Lola Muñoz (Córdoba, 1980) irrumpió en la escena musical española a comienzos de los 2000 con sus hermanas Lucía, Pilar y Rocío, esta entre 2006 y 2018. Las cuatro formaron Las Ketchup. Canciones como Aserejé y Un Blodymary persisten en el imaginario del cancionero español. La formación, reconvertida en trío tras la salida de Rocío, interpretará hoy estos himnos de su discografía en el Atlantic Pride, en los jardines de Méndez Núñez. Saldrán al escenario a las 22.00 horas, después de Lucía Pérez (21.30) y antes de Raúl (22.30), Rosa López (23.00) y Dj Flashback (23.15).

¿Cómo se encuentran Las Ketchup para visitar A Coruña?

Estamos de gira desde mayo. Terminaremos a finales de noviembre. Cada día en un sitio distinto, siempre con mucho trabajo. Pero todo va rodado.

Acumulan más de veinte años en los escenarios y siempre con un himno: Aserejé. ¿Qué significa esta canción para usted?

Muchas cosas. El mundo entero nos conoció con Aserejé. Es una canción con la que seguimos vibrando cada vez que aparecemos en el escenario. Nos ha dado la posibilidad de viajar, conocer, aprender, crecer... Nos ha ayudado a vivir tantas experiencias.

La coreografía es una de las más universales de la música española.

Nunca pensé que una coreografía de un momentito, hecha para un estribillo, podría llegar a ser tan relevante. La coreografía de Aserejé ha llegado a ser tan importante como la propia canción. Además, la hicimos en nada, en un minuto. Me acuerdo que estábamos en el estudio grabando el resto de canciones y habían venido unas cámaras para una entrevista. Entonces, preparamos un pequeño bailecito dentro del estribillo para darle un poquito de color, pero jamás pensamos que iba a ser la coreografía definitiva, ni que se convertiría en un elemento tan importante como ha resultado ser al final.

¿Por qué cree que tuvo tanto éxito ese baile?

Aserejé ha sido una mezcla en la que se han unido una canción, una coreografía y tres hermanas. Lo dice la propia canción: “La canta, la goza y la baila”. Que sea de las tres es un componente muy especial. Cuando estamos juntas, hacemos que todo sea más fácil, divertido y llevadero. No solamente la música. Si no fuésemos nosotras tres, no hubiese habido ni estribillo ni nada. Logramos juntar esa magia y le hemos dado vida a este proyecto.

¿Ese vínculo familiar marca la diferencia cada vez que suben a un escenario?

Aparte de lo que entregamos, se nota que somos nosotras. Es la alegría que damos cuando estamos juntas. Me doy cuenta cuando subimos a un avión, estamos en el set de maquillaje y peluquería... Hacemos una simbiosis. El Aserejé ha sido grande porque estaban esas tres mujeres juntas con ese estribillo.

¿Cómo perciben esa posición de Las Ketchup en la memoria de la música española?

Por más grupos que vengan, creo que con Aserejé hemos creado algo que va a quedar ahí para la posteridad.

Acaban de actuar en Bélgica. ¿También vibran sus canciones fuera de España?

Por todo el mundo. Se organizan muchos festivales de música por Europa a los que van muchos estilos diferentes. De repente, llegamos y digo: “No vamos a pegar mucho, esto va de otro rollo”. A lo mejor hay más escenarios que tienen a otros artistas actuando y pensamos que quizá no tendremos demasiado público en nuestro concierto. Pero, cuando nos nombran, empiezan a aparecer ríos de gente por todas partes. Se vuelven locos con nosotras, se saben todas las canciones: Kusha las payas, Paparazzi, Un Blodymary... Es algo que me parece muy chulo porque no se limitan únicamente a Aserejé.

En 2006 representaron a España en Eurovisión y en el Atlantic Pride coinciden con más artistas que lo han hecho. ¿Qué impacto en su carrera tuvo participar en el certamen?

Yo pienso que Eurovisión no marco nada para nosotras porque ya éramos unas artistas internacionales, no por el resultado. Ya habíamos viajado prácticamente por todo el mundo. Televisión Española quería apostar fuerte y fuimos la propuesta que salió elegida. Estábamos muy fuertes y era la candidatura para intentar ganar, que es lo que siempre se quiere en Eurovisión, aunque tiene otros componentes políticos. El país que lo organiza recibe un cañonazo de dinero bastante importante y la ciudad donde se celebra destina muchos recursos a infraestructuras. Es normal que algunos países se voten entre ellos. España, habitualmente, solo tenía a Andorra, siempre los tenemos. Para nosotras, estar en Atenas, que es donde se celebró aquel año, fue una gran experiencia. Había un montaje brutal, muy organizado y con eventos y ruedas de prensa todos los días. Tuvimos la mala suerte de que en la actuación no funcionaron los pinganillos y el sonido nos venía de rebote. A nosotras no nos fue bien, pero tampoco lo necesitábamos. Entonces, fue un trabajo más. Fuimos, curramos con el corazón, lo hicimos lo mejor posible y ya está. Luego continuamos porque habíamos grabado nuestro segundo álbum y ya estábamos como siempre, no tuvimos tiempo para detenernos a pensar que nos había ido mal o a deprimirnos.

