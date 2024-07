Camila, usuaria del banco de pelucas de la AECC: “Por la calle me dicen: ‘¿Te has cambiado el pelo?”

“Al principio, estaba convencida de que no quería peluca. Además, te imaginas que se va a notar muchísimo. Ahora, voy por la calle y me dicen: ‘¿Te has cambiado el pelo?’. Como una cosa normal, lo cual evita, también, que me estén preguntando: ‘¿Qué te ha pasado?’. El tener que estar dando explicaciones todo el rato”. Quien habla es Camila Peña Morais, vecina de A Coruña de 58 años, diagnosticada de cáncer de mama en enero. “Había tenido ya bultos de grasa en el pecho y, de repente, a principios de este año, me noté uno más grande en la parte superior de una de las mamas. Pensé: ‘Ya iré al médico’. No le di importancia, porque los bultos de grasa siempre me los habían mirado y no la tenían. Hasta que, un día, decidí ir a consultárselo a mi médico y ya me metió en todo el proceso, enviándome con urgencia al Hospital Abente y Lago (Chuac) a hacerme mamografía, ecografía... La verdad es que estoy encantadísima con todos los servicios médicos que me han atendido, con las enfermeras, con todos. Hasta el administrativo que está allí es maravilloso. Todos. Tanto en el Abente, como en el Hospital Marítimo de Oza, en el Materno… La gente es muy empática. Encantadora”, resalta Camila, quien recuerda que “los primeros días” del “proceso” hasta llegar al diagnóstico de cáncer de mama “te los pasas haciendo pruebas”. “Hasta que, de repente, te mandan a consulta con el cirujano. Al principio, no entendía lo que este me decía. El diagnóstico, que tenía un carcinoma. Fue como si se me bloquease la mente, y pensé: ‘No. Tengo que reaccionar’. Entonces dije: ‘Un momento. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cáncer?’. Además, lo frené yo en seco. El cirujano se me quedó mirando, muy serio, y me respondió: ‘Sí’. Fue como si me hubiesen dado un bofetón”, rememora.

”A partir de ahí —prosigue—, continuaron haciéndome todo tipo de pruebas. Ahora no sabría decir cuáles. Yo iba a allí, y me las hacían. Me dieron seis sesiones de quimio desde finales de enero, y este pasado 2 de julio me operaron”, explica Camila, quien reconoce que, antes de verse inmersa en el proceso de la enfermedad, “no tenía ni idea” de en qué consistía “eso de la quimio”. “Me metieron en una sala y me dijeron: ‘Vas a estar aquí unas horitas’. Y, cuando te dicen eso sobre un tratamiento, generalmente piensas: ‘Bueno, una hora, y te vas para casa’. En la quimio, al menos en mi caso, no fue así. Estuve 8 horas, porque además era un tratamiento largo, y te lo ponen mucho más lentamente, por si acaso tienes reacción. Y, cuando finalicé esas primeras 8 horas, me dijeron: ‘La próxima semana, vuelve’”, refiere esta vecina de A Coruña, y aclara: “Un tratamiento largo, y uno corto. Eso es una sesión. El corto ya duraba dos horas y media. Y, después, las reacciones que tienes… Yo había oído que la quimio te provocaba muchos vómitos, muchos mareos… Mareo, tuve alguno; vómito, ninguno. Sí he sufrido descomposición; a veces, me ‘queman’ y es como si se me durmiesen las manos y los pies; he tenido falta de aire; cansancio, durante la última temporada… Pero todo esto va pasando, a medida que finaliza el tratamiento. Aun así, pienso que soy de las ‘afortunadas’ que lo he pasado mejor, ya que cada cuerpo es distinto, al igual que también lo es cada tratamiento”, señala.

Sí era consciente Camila, al iniciar la quimioterapia, de que ese tratamiento traería consigo la pérdida del cabello. “Lo sabía, pero pensé que iba a ser gradual. Sin embargo, al hablarlo con una compañera, ya me anticipó: ‘A los 21 días, antes de que empieces la siguiente sesión, ya verás cómo se te cae el pelo’. Y fue tal cual. Me metí en la ducha, me empecé a frotar el pelo y se me quedó en la mano. Y eso sí me impresionó”, recuerda Camila, antes de considerar que, quizás, “si se te cae gradualmente, no lo notas tanto y lo vas asumiendo mejor”. “Que, de repente, un día, se te quede en la mano… Salí de la ducha histérica, pero me dije: ‘Es un trago más. Esto pasa’. Además, después te comentan que sale mucho más fuerte, que te puede salir más oscuro o más claro, que te va a cambiar… Bueno, pues ya saldrá. Al final es pelo. Pero sí, en un primer momento, te impacta muchísimo”, reitera, antes de hacer hincapié en que, inicialmente, no se le “pasaba por la cabeza” usar peluca. “Ese día que se me cayó el pelo de golpe salí histérica de la ducha y pensé: ‘Me tengo que comprar un gorro’. Y coincidió que no encontraba en ningún sitio, pese a que vivo por el centro, porque en las tiendas estaban comenzando a vender ya los artículos de primavera”, recuerda.

“La primera temporada llevaba gorritos, pañuelos y demás… y claro, cuando iba por la calle… No es que se te queden mirando porque, en general, la gente es bastante discreta y empática con esto, e intentan no mirarte. Pero cuando te encuentras a alguien conocido, ya aparece la cara de sorpresa. El ‘¡ay, por Dios! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido…?’. Y eso te empieza a agobiar más”, destaca Camila, “muy agradecida” con Paula Romero López, trabajadora social de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, quien le recomendó pasarse por el Banco de Pelucas de la sede coruñesa de la entidad, situada en el número 1 de la calle Real [en la provincia, la AECC cuenta con otros tres bancos más, en Ferrol, Santiago y Ribeira], para probarse alguna peluca y ver si se encontraba a gusto con ellas.

“A la AECC fui por primera vez aconsejada por unos amigos, quienes me comentaron que había una asociación en la que hacían actividades, y que me podría sentar bien pasarme. Y lo cierto es que no me costó dar el pasó de ir. Es más, he estado en un programa de rehabilitación para pacientes con cáncer de mama, en el Hospital Marítimo de Oza (Chuac), y a todas las compañeras que tuve allí les recomendé acercarse a la AECC. En la asociación hay profesionales que te pueden ayudar. En mi caso, estoy encantadísima, y nunca me he arrepentido de haber dado el paso de ir”, subraya.

“Antes de iniciar la quimioterapia, la melena me llegaba hasta aquí”, apunta Camila, llevándose el dedo índice al costado. “Y verme sin pelo, y si aun encima estoy sin pintar…”, reflexiona, antes de definirse como una mujer “coqueta”. “Intento arreglarme, ahora un poquito más porque, cuando me miro al espejo sin pintar y sin pelo... Se me cae el alma a los pies. Y ya lo de pintarme me ayuda, pero lo de ponerme la peluca me anima mucho más. Soy consciente de que esta situación es temporal, pero tengo que seguir haciendo mi vida, y sin pintar y con la cabeza sin pelo, yo no salgo a la calle”, incide esta vecina de A Coruña, y reivindica, en este punto, el papel de “otra asociación que también ayuda muchísimo”, la Fundación Stanpa. “Fui a un curso de maquillaje para pacientes oncológicas con esta fundación, y eso me ha animado mucho más. Les estoy muy agradecida también”, reitera.

Sostiene Camila que el llevar o no peluca durante un proceso oncológico, obviamente, “es una decisión personal”, no obstante, estima que aun “hay bastante” reticencia a su uso. “Cuando me voy a dar los tratamientos, o cuando coincido con otras personas que están pasando por esta misma enfermedad, si llevan peluca como la mía no lo voy a notar, pero sí que todavía encuentro gente que sigue llevando el pañuelo. Si ellos lo han decidido así, perfecto, pero tal vez desconocen que existen los bancos de pelucas de la AECC, donde pueden encontrar un montón de modelos, de diferentes colores, con distintos cortes de pelo, largas, cortas… La que yo llevo, de pelo sintético, es muy fresquita y comodísima. Las de pelo natural necesitan unos tratamientos muy delicados. Esta la metes en agua con jabón, la secas, la peinas y ya está. Lista para usar al día siguiente”, detalla.

“Después, como es evidente, las hay mejores y peores, en las que se nota más que es artificial o no… Siempre hay que intentar buscar lo que más se adapte a cada uno”, prosigue Camila, antes de considerar que, en cualquier caso, el uso de peluca “es una solución muy buena” cuando el tratamiento oncológico trae aparejada la caída del cabello. Aconseja, además, a otras personas que puedan estar atravesando su misma situación, a que “se animen a pasarse por la sede de la AECC”, cuyas puertas “están abiertas siempre”. “Si no, tienen a su disposición el teléfono Infocáncer, 900 100 036 [totalmente gratuito, como todos los servicios de la AECC], en el que siempre te atienden, a cualquier hora [está operativo 24 horas, los 365 días del año]. Yo misma he llamado, y están ahí para ayudarte a superar esto con más tranquilidad. De hecho, cada vez que me encuentro con alguien que está en este ‘proceso’, lo primero que hago es hablarle de la asociación. Cuando iba al programa de rehabilitación en Oza les decía a mis compañeras: ‘Id por la AECC, donde tienen cantidad de actividades y terapia (apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia…), y te ayudan un montón. Hasta le tengo llevado tarjetas de la AECC a Laura, una de las fisioterapeutas de ese hospital, para que las reparta entre los pacientes, sepan todo lo que hace la asociación y, si les apetece, se animen a ir”, insiste.

Chefa Pérez, voluntaria a cargo del servicio en Ribeira: “Buscamos la peluca que le vaya mejor a cada persona”

La Junta Provincial de la AECC en A Coruña cuenta con el servicio de banco de pelucas en sus sedes de A Coruña, Ferrol, Santiago y Ribeira. Chefa Pérez Pérez, voluntaria de la entidad, está a cargo de este último. “Fui profesora de peluquería durante muchos años y, cuando me metí en la AECC, el hecho de haber estado tan relacionada profesionalmente con la peluquería, unido a una inquietud que siempre he tenido, y a que había estado en Madrid haciendo un curso especializado sobre tratamiento de pelucas, me llevó a proponer la posibilidad de poner en marcha un banco de pelucas en Ribeira”, explica Chefa. “Siempre he asesorado a las personas que tenían que ir a quimioterapia sobre los cuidados que necesita el cuero cabelludo durante el tratamiento (hidratar la piel, protegerse del sol, qué tipo de champú hay que usar...), pues falta conocimiento sobre este tema. Realicé varios cursos de oncoestética, y me especialicé un poquito en todo esto. Por desgracia, casi todos tenemos en nuestra familia (o hemos tenido) a alguna persona con cáncer —en mi caso, mi padre falleció a causa de esta enfermedad—, y eso siempre me movió a colaborar con los pacientes oncológicos”, señala, antes de detallar que en el banco de pelucas de la AECC en Ribeira cuentan con pelucas que les dona “la gente cuando ya no les hacen falta”, y que ella se ocupa de “lavarlas y acondicionarlas” para “tenerlas preparadas para todas aquellas personas que las puedan necesitar”. “Es un trabajo muy minucioso. Además, hay que distinguir entre pelucas de pelo natural y las de fibra sintética, que hoy en día son muy buenas, y se han de lavar con unos productos específicos para conservarlas mejor. Las de pelo natural, además de ser mucho más caras, dan un poco más de trabajo, porque las hay que peinar (alisar, rizar...), sin embargo, las sintéticas son muy cómodas, puesto que las lavas, las secas y quedan tal cual”, especifica Chefa, quien resalta que su labor en el banco de pelucas de la AECC en Ribeira “no es solo dar una peluca, sino buscar aquella que le vaya mejor a cada persona usuaria”.

