“Disponemos también de un servicio de préstamo de camas y grúas articuladas”

La pérdida de cabello es uno de los efectos secundarios más comunes, y el más visible, del tratamiento de algunos tipos de cáncer, incluido el de mama. Una cuestión que va más allá de la estética, y que afecta a la autoestima de muchas personas, aunque no todas quieren ponerse una peluca o un pañuelo. “Es una elección personal, pero las que sí lo desean no deben encontrarse con el impedimento económico para no hacerlo”, subraya Paula Romero López, trabajadora social de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, que ofrece el servicio de banco de pelucas en cuatro de sus sedes: A Coruña, Ferrol, Santiago y Ribeira. Solo durante 2023, “se realizaron 275 préstamos de material, y más de 120 personas se beneficiaron de este servicio”, detalla.

El de la urbe coruñesa, ubicado en el número 1 de la calle Real, fue el último en entrar en funcionamiento, en octubre de 2021, una vez superadas las primeras olas de la pandemia de COVID. “La puesta en marcha del banco de pelucas y pañuelos en nuestra sede de A Coruña surgió por la gran demanda que percibíamos de este servicio, con el que ya contábamos en nuestras sedes de Ferrol, Santiago y Ribeira. Cierto es que en la ciudad ya existía, desde hace años, otra iniciativa similar y que funciona estupendamente también, en la Unidad de Mama del Hospital Abente y Lago (Chuac), pero consideramos que nos faltaba ofrecer algo parecido en nuestras propias instalaciones. Finalmente, gracias a distintas colaboraciones y ayudas, pudimos darle el impulso definitivo”, explica Romero, quien especifica que los cuatro bancos de pelucas y pañuelos de la sede coruñesa de la AECC están abiertos a todas las personas con cáncer, del tipo que sea, que necesiten recurrir a ese servicio, “totalmente gratuito, como todos los que ofrece la asociación”, y a su disposición “todo el tiempo que lo necesiten”.

“Para solicitarlo, solo deben pedir una cita para acudir a nuestras sedes, donde tenemos distintos recursos (pelucas, pañuelos, gorros...), que se podrán probar para ver con cuál se encuentran más cómodas. Muchas personas no quieren tanto una peluca, porque no se encuentran con ella, y prefieren un pañuelo. En cualquier caso, tenemos una gran variedad de modelos adaptables a diferentes gustos y personalidades”, subraya la trabajadora de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, antes de detallar que los bancos de pelucas de la asociación en la provincia coruñesa se nutren de recursos adquiridos por la propia entidad, y de otros que han sido donados por particulares y sometidos a estrictos procesos de limpieza y acondicionamiento.

“Aceptamos, de muy buen grado, donaciones de pelucas de personas que ya no las necesiten y que quieran darles una nueva vida. Tenemos personal voluntario especializado en el tratamiento de este material, que se encarga de prepararlo, en estos casos, para poder continuar su vida y servir a otras personas que lo precisen durante sus tratamientos de quimioterapia”, apunta Romero, quien resalta que el banco de pelucas y pañuelos no es el único servicio de préstamo que ofrece la Junta Provincial de la AECC, que dispone también de camas y grúas articuladas, para pacientes con cáncer en fases avanzadas de la enfermedad. “Hay muchos enfermos con recursos limitados que no pueden hacer frente al alquiler de material de este tipo, por eso pusimos en marcha este servicio, totalmente gratuito. Nosotros nos encargamos del desplazamiento y el montaje de la cama o la grúa en el domicilio, y también de recogerla en el momento en que deje de ser necesaria”, refiere la trabajadora social de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, antes de insistir en que “en ningún caso” hay un “tiempo máximo” para utilizar el material. “Sabemos que son procesos largos, por tanto, mientras la persona lo necesite, sin ningún problema puede usar la peluca, el pañuelo, la cama o la grúa que le prestemos”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo