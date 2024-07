Un estudio asocia sexo y género a distintos patrones de redes cerebrales

Un análisis de imágenes cerebrales de 4.757 menores de Estados Unidos, publicado en Science Advances, indica que tanto el sexo como el género están asociados con distintas redes en los cerebros de niños y niñas. Entender estos patrones neurobiológicos es importante para identificar cómo el sexo y el género influyen en la salud y para desarrollar herramientas diagnósticas específicas, según el equipo de investigación de este estudio, liderado por Elvisha Dhamala en el Instituto Feinstein de Investigación Médica.

“En este trabajo, estudiaron la asociación, en una muestra de niños y niñas, entre la función cerebral y el sexo y el género, considerando estas dos últimas medidas de manera independiente. Así, mientras que la variable sexo se refirió al asignado al nacer, basado en la inspección visual de los genitales, el género hacía referencia al rol social de la persona. La función cerebral se conceptualizó como la conectividad interregional, es decir, como la sincronización en la actividad neuronal entre diferentes regiones cerebrales, una medida que se ha popularizado recientemente para definir la función cerebral global”, especifica a SMC Carles Soriano-Mas, profesor del departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona, investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam). Las conclusiones del estudio —“que analizó una muestra de más de 4.700 niños y niñas de 9 a 10 años, de los que se conocía el sexo asignado al nacer, y se obtuvo una imagen cerebral y dos medidas de género, una informada por el participante y otra por sus padres”— indican que “el sexo y el género se asocian a patrones diferentes de conectividad entre redes cerebrales, estando el sexo asociado a un patrón más circunscrito y el género a un patrón más amplio que involucra casi toda la corteza cerebral”, prosigue Soriano-Mas. “Los resultados sugieren que la mayor complejidad del género, una medida que incluye múltiples facetas de la conducta, se refleja en un patrón más complejo y extendido de conectividad cerebral. Esta asociación entre género y función cerebral, sin embargo, solo se halló usando las medidas proporcionadas por los padres, pero no las autoinformadas por los participantes. Esto probablemente se deba a la escasa variabilidad observada en la medida de género autoinformada en relación con el sexo, lo que puede estar relacionado con la joven edad de los participantes y el hecho de que el autoconcepto de género se desarrolla de manera más robusta en etapas posteriores de la vida”, subraya.

“Este estudio informa sobre asociaciones relativamente débiles entre la conectividad funcional cerebral y el género informado por los padres, más allá del sexo asignado al nacer. Al interpretar este estudio, resulta crucial contextualizar que esta medida de ‘género’ se centra, principalmente, en cuánto informan los padres de que sus hijos participan en juegos estereotipados de género. Los padres respondieron preguntas sobre cuánto juega su hijo con “muñecas de niñas, como ‘Barbie’”, “muñecos de niños como ‘GI-Joe’”, “cuánto juegan a deportes con niñas (pero no con niños)” y “con niños (pero no con niñas)”, y cuánto “imitaron a personajes masculinos y femeninos de TV y películas”, destaca a SMC Reino Unido Anne-Lise Goddings, consultora académica clínica en Pediatría y Salud del Adolescente en el London North West University Healthcare NHS Trust y profesora clínica honoraria senior en el Imperial College de Londres.

Esta medida de género no capta, según la experta, “el concepto más amplio de identidad de género que incorpora los propios sentimientos y percepciones de identidad de un individuo”.

“En ausencia de hipótesis claras o control de factores de confusión”, prosigue, “los hallazgos del estudio tienen un impacto limitado y deben interpretarse con precaución”, al tiempo que añade que “las oleadas posteriores del estudio del proyecto Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) y otros estudios de cohortes pueden ayudar a mejorar la comprensión de este tema complejo”.

“A pesar de que la naturaleza correlacional del estudio no permite establecer relaciones causales, los resultados indican que sexo y género no son la misma medida, algo ya comprendido a nivel social, pero que ahora también se puede defender a nivel neurobiológico”, expone Carles Soriano-Mas. Además, los resultados muestran que variables sociales, como el género, también se asocian con patrones neurobiológicos específicos, enfatizando la complejidad de las relaciones entre variables de diferentes niveles de análisis. “A nivel práctico, este estudio sugiere que el género, y no solo el sexo, puede ser una variable importante a considerar en el desarrollo de terapias de medicina personalizada, especialmente para el tratamiento de problemas de salud mental que puedan basarse en la modulación de los circuitos de conectividad cerebral”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo