La larga espera de la exvicepresidenta valenciana en Urgencias pese a ser paciente de cáncer

Cuatro horas esperando en las Urgencias del Hospital del Vinalopó de Elche pese a que es paciente oncológica. Esta es la experiencia por la que ha tenido que pasar la política crevillentina Aitana Mas y de la que ha dado cuenta en sus redes sociales, en un escrito en el que ha arremetido contra la política en materia sanitaria del Partido Popular y del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El texto va acompañado de una fotografía de la exvicepresidenta del Botànic que sirve para introducir su relato. “Esta es la cara que se te queda cuando pruebas el plan de salud de verano de Mazón y el PP. Cuando pones menos personal que nunca pasan estas cosas”, comienza la política de Compromís, antes de pasar a detallar la situación que ha tenido que vivir.

“Ayer fui a Urgencias al Hospital del Vinalopó con un cuadro de efectos secundarios como nunca. Vómitos, diarrea, nauseas, sin fuerzas. Todo lo que se espera de este cuerpo después de la última quimio. La sorpresa llegó cuando me tuvieron 3 horas y 40 minutos sentada en una silla en la sala de espera con el resto de pacientes esperando”, indica Aitana Mas antes de añadir: “Y no lo digo porque sea más que nadie, ya faltaría, lo digo porque soy una paciente oncológica sin defensas que no puede sentarse con 50 personas enfermas durante casi 4 horas por el riesgo que supone esto para mi vida. No había ningún itinerario alternativo de espera. Me toco ir a la sala pediátrica, que estaba menos llena, y cruzar los dedos”.

Por último, la representante de Compromís ha apostillado sobre su experiencia hospitalaria: “Es un desastre que nunca me había pasado hasta ahora. Yo no puedo elegir como me sienta la quimio pero quien gobierna si que puede elegir como cuida a las personas pacientes. Y esta, sin duda, no es la manera”. En sus primeros minutos de publicación la denuncia de Aitana Mas acumula cerca de un centenar de respuestas por parte de los usuarios de las redes sociales.

Una de las primeras le reprocha que el Botànic no hizo nada en este sentido en sus ocho años de gobierno de la Generalitat Valenciana, a lo que la exvicepresidenta ha respondido: “Yo no tenía cáncer con el Botànic. No puedo comparar. Cuando he dicho que nunca me había pasado hasta ahora estaba comparando con la atención recibida hasta abril, con el PP. Lo que he dicho es que a mí hace uso meses cuando iba me aislaban inmediatamente (con el PP) y que ahora en verano no (con el PP). La diferencia es el plan de verano, no el Botànic. Intento ser justa con lo que publico y no hacer demagogia. Las cosas como son”.

Aitana Mas anunció que tiene cáncer a mediados del pasado mes de abril, en un momento en el que era síndica adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas y coportavoz de Iniciativa. En 2022 asumió la vicepresidencia de la Generalitat tras la dimisión de Mónica Oltra. En sus redes sociales ha ido publicando la evolución de su tratamiento contra el cáncer.

“No está siendo un proceso traumático, todo lo contrario, me he divierto hasta viendo a mi hijo pasarme la moto por la cabeza gritando de contento”, escribió en una publicación anterior. La crevillentina ha visibilizado el cáncer y ha hecho alegatos a favor de la gestión pública en el Hospital del Vinalopó de Elche. “Espero impaciente que Mazón anuncie que revertirá el Hospital del Vinalopó el 31 de mayo de 2025”, publicó en otro escrito.