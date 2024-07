Diego Ameixeiras, Xavier Lama e Antía Yáñez, finalistas do Fernández del Riego

O XXI Premio Afundacón de Xornalismo Fernández del Riego xa ten finalistas. O xurado acordou que os artigos literarios e de opinión que opten ao galardón sexan A metade do inverno vai fóra de Diego Ameixeiras Novelle; Unha casa con alma de inverno, de Xavier Lama, máis Medrar, de Antía Yáñez Rodríguez. O artigo de Ameixeiras foi publicado en “La Voz de Galicia”; o de Lama podemos lelo en “Mundiario” e o de Yáñez recóllese na revista “Luzes” do 15 de marzo do pasado ano.A previsión da entidade organizadora, Afundación, é que no mes de novembro o xurado se volva reunir para determinar quen será a persoa gañadora desta edición. Ese mesmo día entregarán o premio.

A coordinadora da Área de Cultura de Afundación, María Teresa Cores, resaltou “a calidade dos textos presentados”, mentres que Víctor Freixanes, agradeceu á organización “o apoio á palabra escrita en galego”. Freixanes integrou o xurado xunto a Carlos Valle, Xosé Carlos Caneiro, Fina Casalderrey, Gloria Rodríguez e a xornalista de Faro de Vigo, del mismo grupo Editorial que LA OPINIÓN, Mar Mato.