Doscientos niños se están tratando en España con el primer fármaco para el enanismo

Voxzogo, el primer medicamento autorizado para el tratamiento de la acondroplasia —conocida también como enanismo—, que financia el Ministerio de Sanidad, permite un crecimiento de 1,5 a 2 centímetros anuales. Ya se administra a unos 200 niños españoles. “Estamos expectantes, pero es pronto para valorar los resultados”, admite Susana Noval, directora de la Fundación ALPE Acondroplasia, con sede en Gijón.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos aprobaba en diciembre de 2022 la financiación de un nuevo fármaco huérfano para esta patología minoritaria, de la farmacéutica estadounidense BioMarin. Su principio activo es vosoritida. Está indicado en el tratamiento de pacientes de dos años de edad y hasta la adolescencia cuya epífisis —la parte de los huesos largos que se localiza en cada extremo— no se han cerrado.

La acondroplasia afecta al crecimiento de casi todos los huesos del cuerpo, con el resultado de una estatura muy disminuida, entre otros problemas de salud. Afecta a unas 250.000 personas en todo el mundo y en España, la incidencia es de 0,25/10.000 nacimientos (una quincena de nuevos casos al año).

Cuando ya estaba autorizado en Europa, surgió el problema de la financiación, porque es para una enfermedad minoritaria y su coste, muy alto: 260.000 euros al año. A comienzos de 2023, las familias que lo solicitaran ya podían acudir a los hospitales para que se les administrase a sus hijos. Sin embargo en mayo de 2023 se registró un problema de suministro a nivel mundial que no se solventó hasta la primavera de 2024. Hasta el momento se ha administrado a unos 200 niños en unos 63 hospitales españoles. La prescripción es hospitalaria, pero el medicamento se pone en casa, mediante un pinchazo cada día.

¿Y cuál es el balance?. “Es pronto para saberlo. De momento, no hay reacciones adversas, ni efectos secundarios, más allá de alguno con el que no contábamos que se ha incluido en la ficha técnica, que no son permanentes, como que crezca el vello corporal”, describe Susana Noval, que añade que “pocas familias” han rehusado este nuevo fármaco.