Un investigador de la Universidade da Coruña logra detectar la depresión en redes sociales

Las técnicas de Big Data incluyendo herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y la lingüística computacional pueden ser unas armas excelentes en la lucha contra las enfermedades mentales. Un investigador gallego ha desarrollado un método que echa mano de ellas para detectar la depresión en los comentarios que aparecen en las redes sociales.

¿Realmente cuáles son las palabras y expresiones que pueden poner tras la pista? “A veces se piensa que hay términos asociados a la depresión como tristeza o muerte, pero depende de la cultura de la gente con la que uses los modelos o la fuente de datos que emplees”, aclara el autor del trabajo, el informático Miguel Anxo Pérez-Vila, del Centro de Investigación en las TIC (Citic) de la Universidade da Coruña.

Pérez-Vila señala que para ser más objetivos se fijan en “expresiones relacionadas más con los 21 síntomas de un cuestionario de depresión que se llama Beck’s Depression Inventory. Esas expresiones están conectadas con la tristeza pero también con la pérdida de interés en ciertas actividades. Vimos que los síntomas más característicos son las ideas suicidas, la irritabilidad, los problemas de sueño así como alimenticios”.

Aunque el joven ha presentado ya su tesis y el artículo científico está acabado, aclara que aún hay margen de mejora: “Ahora estamos utilizando los modelos más modernos de ChatGPT que pueden interactuar con un humano y conversar con él para detectar síntomas”. Además, están abriendo la investigación a otros trastornos o dolencias psicológicos como la anorexia, ludopatía o la ansiedad.

El fin es que el método acabe en manos de las autoridades sanitarias y así ayudar a cribar los casos más graves en las largas listas de espera para recibir atención psicológica o psiquiátrica antes en el Sergas.

“Es imposible que un psicólogo de manera manual analice todo lo que se pone en las redes sociales. La idea de estos modelos es que puedan detectar usuarios en riesgo y que filtren las 15 o 20 publicaciones de dicho internauta que se pueden priorizar. Reduces el esfuerzo de los profesionales a la hora de confeccionar el historial del paciente.”, señala Miguel Anxo Pérez.

El investigador resalta que una de las “motivaciones” para esta investigación es que “en España y en muchísimos países la inversión que se realiza en este tipo de soluciones de salud mental es muy baja. Si lo sumas a que hay una escalada de casos, mucha gente se queda fuera de poder tratarse. Además, cuanto más esperes más grave se torna la enfermedad y más difícil es de tratar; por lo tanto, más costes”.

Esta investigación de la Universidade de A Coruña, además, opta a un premio estatal de la CRUE, la asociación de universidades españolas, al participar en el concurso #HiloTesis en redes sociales. A través de un hilo claro y ameno, Pérez ha presentado esta tesis con los puntos claves destacados.

Hilda Romero, investigadora. / H. R.

¿Se pueden buscar partituras del folclore gallego tarareando la canción? Sí, ya es posible

“Seguro que has buscado una canción con Shazam o con HumToSearch de Google, pero, ¿sabías que no se puede buscar partituras tarareando?”. Este es el punto de partida del hilo en X (Twitter) de la investigadora Hilda Romero, del Citic de la Universidade da Coruña, para presentar su tesis en la que presenta un método de música y bioinformática para conseguirlo. Romero (@rv_hilda) apunta en dicho hilo que no toda la música está disponible en plataformas de streaming. En algunos casos, especialmente con la música tradicional, hay partituras de temas en internet pero la melodía no está grabada. La joven ha desarrollado un proyecto para su tesis para buscar partituras usando un instrumento o la propia voz. Lo ha logrado trabajando con la Folkoteca Galega. En su hilo de X explica paso a paso cómo lograrlo. También opta al premio estatal de la CRUE.

Suscríbete para seguir leyendo