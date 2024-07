“El misterio es por qué dejó de haber agua líquida en Marte”

El ingeniero aeroespacial y científico planetario Alejandro Cardesín es actualmente el responsable de operaciones científicas en la misión Mars Express. Nacido en A Coruña, lleva dos décadas trabajando en la Agencia Espacial Europea (ESA) y es experto en la exploración de Marte. Hablamos con él para descubrir los avances en la posibilidad de hallar vida en el planeta rojo y para saber si se producirá más pronto que tarde la llegada del hombre a Marte.

Estudió Ingeniería de Telecomunicación en Vigo y se doctoró en Ciencias y Tecnología Espacial en Italia. ¿Cuándo decidió dedicar su vida al estudio del origen de la Tierra y del universo?

En realidad no hubo un momento de decisión como tal. Esa era una de mis pasiones entre tantas. A mí lo que me gusta es la naturaleza, la ciencia en general, la investigación de las ciencias del mundo y la vida. De hecho, yo dudé entre hacer Biología, Física o Ingeniería. Me decidí por esta última porque consideré que era una opción más genérica que más tarde me permitiría escoger entre distintos ámbitos. Cuando estaba acabando la carrera, empecé a pedir becas para continuar aprendiendo fuera de España. La primera en la que me aceptaron fue en Holanda, en la Agencia Espacial Europea. Cuando llegué allí y entré en contacto con la parte más puramente científica fue como un sueño. Yo venía de estar inmerso en el ámbito más técnico y ya me quedé trabajando en el científico porque me fascinó.

Lleva dos décadas trabajando en la Agencia Espacial Europea. En ella lidera una de las misiones de la Agencia de exploración de Marte llamada Mars Express. ¿Cuándo surgió?

Esta misión lleva ya 20 años, básicamente llegó al mismo tiempo que empecé yo mi carrera. Como fue la primera misión planetaria de la ESA, la primera que fue a otro planeta, llevamos un poco de todo: cámaras de bastante resolución, espectrómetros, radares... Ahora seguimos estudiando desde las nubes, la superficie, volcanes, polos... para tener una visión global del planeta.

¿La conquista de Marte sigue siendo ciencia ficción? ¿Cree que pronto se podrá confirmar o desmentir si hay vida en Marte?

Estamos trabajando en ello. Es una de las líneas de investigación porque Marte es el sitio más cercano y accesible en el que podríamos encontrar muestras de vida, no a lo mejor del presente, pero sí del pasado. Estamos investigando si pudo haber condiciones para que se desarrollara porque la vida en la Tierra surgió hace 3.500 millones de años y en aquella época Marte era un planeta relativamente parecido a la Tierra, y quizá pudo haberse dado. Ahora mismo es un planeta muy seco y frío y la falta de atmósfera es el principal problema, pero sabemos que en el pasado hubo ríos y agua líquida en la superficie. El gran misterio radica en el motivo por el que desapareció esa agua líquida, la cantidad que había y si pudo dar lugar a la vida.

Si el hombre pisa Marte, ¿podría hacer peligrar los descubrimientos científicos conseguidos hasta el momento?

No todos, obviamente, pero en particular para la búsqueda de vida es muy importante mantener el planeta lo más estéril posible. De hecho, todas las misiones que aterrizan en la superficie tienen unos protocolos de limpieza y esterilización, lo que nosotros llamamos de protección planetaria, para evitar contaminar la superficie. Si no tenemos cuidado en unas décadas es probable que encontremos vida que hayamos llevado nosotros y se contaminaría la muestra.

¿Cuándo se prevé que lo haga?

Llevamos 30 años diciendo que quedan 30 años. Es lo que siempre decimos porque ahora mismo no tenemos el apoyo financiero que había en la década de la carrera espacial. En aquella época NASA y Rusia, la Unión Soviética de aquella, en particular tenían un cheque en blanco para hacer este tipo de misiones porque no estaban lideradas por un interés científico, sino que era más un afán estratégico y geopolítico para ver quien llegaba primero. Se hicieron grandes avances porque había mucha financiación. Desde finales de los 70-80, una vez que EE UU ganó esta carrera espacial, bajaron los fondos muchísimo. Hubo, de hecho, un enorme bajón en las misiones desde los 80 y 90, pero por fortuna a partir del 2000 entraron nuevos participantes en este ejercicio de investigación, y hemos vuelto a activar dicha investigación científica y de forma colaborativa y no competitiva.

Siempre que pensamos en ciencia planetaria nos viene a la cabeza el estudio de los planetas vecinos. No obstante, en su trabajo es relevante también el estudio de objetos más pequeños como asteroides o cometas. ¿Qué utilidad tiene todo ello?

Efectivamente. Además de mi trabajo como responsable de Mars Express, coordino la comunidad planetaria española y portuguesa. Eso abarca no solo Marte, sino Venus, demás planetas, lunas, asteroides y cometas. Los planetas han evolucionado mucho desde el origen del Sistema Solar hasta ahora y es difícil ver como era por ejemplo Marte hace 4.000 millones de años, cuando se formó, pero en el caso de los asteroides y cometas hay algunos que han permanecido casi intactos desde la formación del Sistema Solar y pueden aportar mucha información. Además, hay de muchísimos tipos y hay que ir estudiándolos de forma separada. Nos pueden aportar muchos datos sobre cómo se formaron los asteroides y el propio Sistema Solar.

