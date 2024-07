Los trámites de homologación de título para médicos extranjeros superan los dos años

“En proceso”. Es la única respuesta que obtiene la colombiana Juanita Espinosa cada vez que entra en la página del Ministerio de Universidades y comprueba en qué estado está su solicitud para homologar su título de Medicina, realizada hace ya un año y medio.

Su homólogo venezolano, Carlos González, lo consiguió recientemente, tras esperar más de dos años y dedicarse a todo tipo de oficios para subsistir, como el de cuidador de mayores. Lo intentó durante el año del COVID, cuando la Xunta echó mano de algunos médicos extranjeros para hacer frente a la carga de pacientes que provocó la pandemia. Sin embargo, él no tuvo suerte y tampoco lo llamaron de forma temporal.

Legalmente, el trámite que permite a los migrantes ser médicos en España debería durar, como mucho, seis meses. Sin embargo, rara vez se cumplen los plazos. Los tiempos de espera acostumbran a prolongarse más de doce meses y la burocracia impide que estos facultativos se desarrollen profesionalmente.

Algunos colectivos aseguran que agilizar el proceso de homologación de títulos sería una buena medida para paliar las carencias del sistema sanitario, como la falta de médicos en centros de salud. Los principales solicitantes (y afectados) son facultativos procedentes de Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador. La presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos en España, Ruggieri Rodríguez, señala que la burocracia es uno de los principales problemas: “Faltan funcionarios que realicen la valoración de los títulos, acumulándose hasta 80.000 expedientes sin resolver”.

Las historias se repiten y los médicos que se mudan a España se ven obligados a ganarse la vida de formas diversas y en profesiones que nada tienen que ver con lo estudiado en sus cinco años de carrera. “Se nos ve como un problema sin resolver, pero en realidad el personal extracomunitario puede ser la solución y aún así hay gente que espera más de diez años a que reconozcan su título”, indica Rodríguez. “A este problema hay que añadir que en los próximos años se va a jubilar un gran número de profesionales, aumentando las carencias de personal”, comenta.

“Los doctores de Urgencias en la privada somos todos latinos”

Carlos González llegó a Ourense en 2019, desde Venezuela. Vino acompañado de su mujer y su hijo con su título de Medicina apostillado. En su país hubo un apagón ilimitado de cinco días en el que murió gente en 2019. Su hijo le convenció para emigrar dejando una casa y dos coches, de un día para otro. Al llegar introdujo sus papeles y la espera comenzó. Pasaron dos años y unos meses. Lo llamaron. Parecía que el momento había llegado. Pero no, le llegó un comunicado en el que le indicaban que le faltaba un documento del colegio de médicos de su país. Le tardó otro año en llegar. Ahora trabaja en un centro privado de la ciudad de Ourense. Explica que todos sus compañeros, también médicos, son latinos. “Pese a que en nuestros países todos éramos especialistas o cirujanos, aquí ocupamos puestos en Urgencias. Los especialistas son los españoles”, señala. Con todo, celebra haberlo conseguido. Su hijo acaba de empezar la carrera de Medicina en la USC.

Juanita Espinosa: “Más del 50% de los médicos colombianos buscamos trabajo fuera de nuestro país”

Juanita Espinosa. / LOC

Juanita Espinosa se graduó en 2022 en la Universidad de Rosario de Bogotá (Colombia). El nivel de vida del país latinoamericano y la inseguridad que viven las mujeres en la calle fueron para ella dos factores decisivos a la hora de decidir hacer la maleta y emigrar. Algunos de sus compañeros de clase realizaron los trámites justo al terminar, en 2022, y en apenas cuatro meses estaban montados en un avión para comenzar su nueva vida en España. Sus procesos coincidieron con la entrada en vigor del Real Decreto 889/2022, destinado a regular las homologaciones y procedimientos de reconocimiento de títulos universitarios extranjeros. El objetivo era evitar retrasos en la tramitación de estos documentos. Según estipula esta norma, “el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento de correspondencia establecido en el presente Real Decreto será de seis meses”. Sin embargo, Juanita Espinosa, que presentó su título en el mes de febrero de 2023, sigue esperando para poder comenzar su nueva vida. “Conseguí los documentos rápidamente, casi de forma inmediata, pero no tuve suerte para que me den la homologación”, lamenta. Aunque su objetivo es trabajar en España, tiene preferencia por Galicia, dado que una de sus amigas es residente de Urología. “Vigo me llama la atención, por lo que me cuentan de su hospital y la calidad de vida que hay en la ciudad”, señala. “Más del 50% de los médicos colombianos estamos buscando trabajo fuera de nuestro país, la calidad de vida fuera es radicalmente distinta”, indica Espinosa. La espera, según cuenta, es larga y desesperante dado que las veces que solicitó información nunca obtuvo respuesta.

