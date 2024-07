Casi la mitad de los gallegos rechazan beber el agua del grifo de su casa

Abrir un grifo y beber agua es un gesto tan habitual que no nos damos cuenta del valor que tiene. Según los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, solo 50 de los 195 países del mundo tienen agua del grifo potable. España es una de esas naciones privilegiadas. Y, sin embargo, cada vez más personas optan por beber agua embotellada: el 41% de los encuestados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no bebe agua del grifo, ni siquiera la de su casa, y compran agua mineral. De esta tendencia no se escapa Galicia: el 49% no bebe agua del grifo de su vivienda. De ese porcentaje, el 34% solo la consume para cocinar, y el 15% no la ingiere en absoluto.

El dato, que casi la mitad (49%) de los gallegos no bebe agua del grifo, por encima del porcentaje medio de españoles que rechazan el agua del grifo (41%), puede resultar sorprendente, ya que en toda Galicia se puede disfrutar de agua blanda, es decir, con bajo contenido de cal (carbonato cálcico).

En cambio, las aguas duras, además de afectar a tuberías, electrodomésticos (lavavajillas) o grifos, producir menos espuma y tener ciertos efectos sobre el cabello y la piel, pueden tener peor sabor. Las ciudades de Alicante, Castellón, Palma de Mallorca, Málaga, Almería y Jaén tienen agua especialmente dura, además de Aragón, parte de Cataluña, Castilla la Mancha y Castilla y León, según datos del grupo de tratamiento de agua Idris.

De acuerdo a la encuesta de la OCU, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha al menos el 35% de los residentes califican el agua del grifo como “mala o muy mala”. Pues bien, Galicia se une a Cataluña y la Comunidad Valenciana como una de las comunidades de zonas costeras con un porcentaje de quienes beben habitualmente agua embotellada en su casa mucho mayor a la media.

Mal sabor

“En algunos lugares, el agua es ‘mala’, tiene un sabor fuerte, motivado por su composición, o incluso olores desagradables —explica la OCU en su informe—. Esto no quiere decir que no sea potable, puede serlo perfectamente, no entrañar ningún problema de seguridad, pero simplemente no resulta placentero”, recalca.

En Madrid o País Vasco —curiosamente, dos de las comunidades de mayor renta per cápita— son minoría los consumidores que beben agua envasada en su casa: por encima del 90% optan por la del grifo.

En general, según los datos de la encuesta de OCU, un 30% de los españoles no compra nunca agua embotellada, mientras que el 70% sí lo hace. En algunos lugares el porcentaje es aún mucho mayor, aunque es en Cataluña, con un 83% y Aragón, 84%, donde mayor es el porcentaje de quienes dicen comprar alguna vez agua mineral embotellada.

En la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha, al menos el 35% de los residentes califican el agua del grifo como mala o muy mala. En Andalucía, Aragón y Castilla y León, el número de residentes descontentos con la calidad del agua del grifo es también apreciable, superior al 19%. Por el contrario, en la Comunidad de Madrid y el País Vasco este porcentaje apenas alcanza el 1%. No obstante, precisa la OCU, esta valoración varía según el sexo y la edad: los más descontentos son las mujeres, especialmente las más jóvenes.

Decantarse por el agua mineral envasada tiene su coste: un gasto mínimo de 500 euros al año (para una familia de cuatro miembros que consume 2 litros por persona), cien veces más de los 5 euros al año que gastaría si bebiera agua del grifo, calcula la OCU. Además, está el coste ecológico. Por ello la organización de consumidores recomienda “comprar aguas minerales de manantiales situados en la misma región del consumidor: tanto por el menor impacto medioambiental que genera su transporte, como porque suelen ser más baratas”.

Disponer de un agua potable realmente “incolora, inodora e insípida”, como establece la normativa, es posible, indica el documento de la OCU, con la mejora de los actuales filtros de sales minerales de las potabilizadoras, algo que permitiría mejorar el sabor del agua. Dicha mejora, subraya la OCU, “supondría además un enorme ahorro para las economías domésticas afectadas, así como una notable reducción del impacto medioambiental que supone la recogida y transporte de agua envasada”.

