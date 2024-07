O ‘lavado de cara’ do Hostal dos Reis Católicos custará 8,8 millóns

O Hostal dos Reis Católicos permanecerá oculto aos ollos de veciños, turistas e paseantes de Santiago, previsiblemente, dende finais deste ano. A razón é a restauración da fachada deste emblemático edificio da praza do Obradoiro, xunto a outros elementos do inmoble, como os patios de San Xoán e San Marcos. O anuncio fíxoo onte a concelleira de Capital cultural, Míriam Louzao, que compareceu en rolda de prensa para dar conta dos acordos aprobados na xunta de goberno local.

Louzao explicou que o Goberno municipal aprobou conceder esta licenza de obra a Paradores de Turismo de España, unha restauración que ten un orzamento de execución material de 8,8 millóns de euros e que vai incluír, ademais da fachada e dos patios de San Xoán e San Marcos, traballos na lonxa, drenaxe e iluminación do antigo Hospital Real de Santiago. Durante a súa comparecencia, a concelleira especificou que dende o Concello se lle solicitou a Paradores que “aproveitando a oportunidade que ofrece a escavación dunha gabia na rúa, se soterren os tendidos que estean despregados pola fachada leste do propio inmoble monumental”.

As empresas públicas que deben licitar agora a obra son Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio) e, principalmente, Turespaña. Segundo puido saber El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, a previsión é que as obras dean inicio a finais deste ano. Unha rehabilitación que forma parte do Plan de investimentos de Turespaña e de Paradores para “cuidar, renovar y mantener” os edificios da cadea hoteleira e que inclúen actuacións en 39 construcións declaradas BIC (Ben de Interese Cultural) así coma a execución do Plan director de conservación doutros 52 paradores.

O proxecto para a rehabilitación asínao o arquitecto Fernando Cobos, cuxo estudio xa acometeu actuacións semellantes en diversas construcións patrimoniais de toda España. Algunhas delas foron a consolidación dos castelos de Ponferrada (León) e de Osma (Soria), a restauración da igrexa de Santa María de Calañazor (Soria) ou a do Castelo de Trigueros del Valle (Valladolid).

