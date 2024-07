Epidemiólogos piden incluir terrazas, playas y piscinas en los espacios sin humo

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) insta a que modificación de la ley que regula los espacios sin humo incluya a terrazas de hostelería, piscinas, playas, espacios naturales o deportivos como tales. El Ministerio de Sanidad comunicó el 17 de julio que había remitido para su consulta pública previa el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley 28/2005, con el que pretende, entre otras medidas, ampliar los espacios sin humo. No obstante, la SEE considera que las políticas actuales son “claramente insuficientes”.