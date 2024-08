El verano de la “amnesia climática”

Hace unos días, en la abarrotada barra de un bar de Barcelona y antes de que irrumpiera la ola de calor de esta semana, un joven comentaba con sus amigos que “este verano no está haciendo calor” y lo sustentaba afirmando que en su casa solo habían puesto el aire acondicionado un par de noches. Poco después, en una oficina, un hombre le decía a sus colegas que “este verano no es para tanto” porque las temperaturas no están siendo tan asfixiantes como las del año pasado. En redes sociales, hay incluso quien va un paso más allá y utiliza estos mismos argumentos para afirmar que “el cambio climático no existe”.

¿Está haciendo más calor o más frío de lo normal? ¿Y por qué hay gente que sostiene que estamos ante “un verano fresquito” justo cuando los registros indican que Barcelona acaba de vivir el día más cálido de los últimos 110 años y ha batido su récord absoluto de temperatura? “Tenemos la percepción del calor tan estropeada que cualquier cosa nos parece poco”, afirma el ambientólogo Andreu Escrivà.

Los expertos ya hablan de “amnesia climática”. Este término, acuñado por el psicólogo Peter Kahn, hace referencia a cómo el avance de la crisis climática distorsiona nuestra visión de la realidad y hace olvidar cosas como, por ejemplo, qué es un verano normal. Por un lado, porque las generaciones más jóvenes no visualizan cómo era el mundo antes del impacto de la crisis climática. Y por otro, porque cada extremo climático que pasa nos hace un poco más “insensibles” ante el siguiente.

Como muestra de ello, un equipo de investigadores de la Universidad de California analizó más de 2.000 millones de tuits publicados durante episodios de extremos climáticos en EEUU y vio que la gente pasó de “mostrar mucha preocupación sobre el tema” a casi ignorarlo. “La sociedad se está acostumbrando a condiciones climáticas tan extremas que ya no se da cuenta de que se trata de algo excepcional”, dicen los autores de este análisis.