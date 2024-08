El alcohol en mayores, un problema oculto

Mientras que el consumo de alcohol en jóvenes es un problema ampliamente estudiado (el pasado jueves, sin ir más lejos, se publicó una monografía al respecto del Observatorio Español de las Drogas y Adicciones, dependiente del Ministerio de Sanidad), este hábito se ignora o se minimiza en las personas de mayor edad. Es como si esta sustancia, asociada a más de 200 enfermedades, les resultara inocua. Una revisión de estudios liderada por dos médicos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha investigado la magnitud de esta cuestión, centrándose en la población mayor de 80 años y el impacto del consumo del alcohol en su salud. Los investigadores concluyen que el alcohol puede jugar un papel importante en la salud de las personas de edad avanzada, y que, aunque “hay estudios que relacionan un consumo leve-moderado con un menor riesgo de ciertas patologías”, estos son “muy heterogéneos, retrospectivos y con numerosos sesgos”. Por ello abogan por recomendar “la abstinencia alcohólica o un consumo lo más reducido posible”.

El 30% de los mayores de 85 años han bebido alcohol en los últimos 12 meses. En algunas series de los estudios que han revisado en las principales bases de datos médicas, hasta el 6.7% de los mayores de 65 años tienen un trastorno por consumo de alcohol. Son algunos de los datos de la revisión titulada Consumo de alcohol en las personas mayores. ¿Cuál es la magnitud real del problema?, publicada esta semana en la Revista Clínica Española. Sus autores son Iván Fernández Castro, médico internista del CHUS; Ignacio Novo Veleiro, médico del mismo hospital y docente de la Facultad de Medicina de la USC; y Miguel Marcos Martín, internista en el Hospital Universitario de Salamanca, investigador y catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Los tres son miembros del Grupo de Trabajo de Alcohol y otras Drogas de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

“Pensamos que los mayores no beben, o que, si lo hacen, esto no tiene importancia”, explica en un hilo de X el primer autor de esta revisión, Iván Fernández Castro, que insiste en que este problema “no es tan banal como pensábamos”.

Destacan los investigadores que “el edadismo y los prejuicios nos hacen pensar que las personas mayores no consumen alcohol, pero los datos nos dicen lo contrario”. Los efectos perjudiciales de su consumo han sido bien estudiados en la población general, pero en el grupo de edad de las personas mayores de 80 años “no existe excesiva información al respecto, si bien se estima que entre un 30 y un 40% de esta población consume alcohol de forma habitual y alrededor de un 10% realiza un consumo de alto riesgo”.

La revisión de la literatura médica disponible mostró que el consumo de alcohol en personas de más de 80 años “es habitual” y “se asocia con múltiples complicaciones y desarrollo de diferentes patologías”, aun cuando “son los propios pacientes y sus familias quienes frecuentemente lo minimizan”.

Sobre la llamada “paradoja francesa” y el posible efecto beneficioso de beber cantidades de alcohol pequeñas o moderadas —un vaso o dos de vino, en las comidas, por ejemplo— para mejorar el riesgo cardiovascular, precisan que “actualmente, los estudios poblacionales, revisiones sistemáticas y metaanálisis llevados a cabo parecen desmentir dicha afirmación. No existe suficiente evidencia de que el consumo de alcohol, por pequeño que sea, aporte un beneficio neto para mejorar el riesgo cardiovascular y por tanto no debemos recomendarlo”, concluyen. Por tanto, no hay dosis segura: la única copa de vino, cerveza o licor saludable es la que no se toma.

Los estudios favorables son sesgados

Los autores de la revisión sobre el alcohol en mayores no ocultan que existen estudios que relacionan un consumo leve o moderado de estas bebidas con un menor riesgo de ciertas patologías.Por ejemplo, en relación con el alcohol y la diabetes, en uno de los estudios se sugirió que el consumo moderado podría tener un efecto protector en el desarrollo de diabetes tipo 2. “Sin embargo, dicho efecto protector parece estar limitado a determinadas características personales como el sexo, la etnia o el índice de masa corporal”, matizan los investigadores, que destacan que estos estudios sobre supuestos beneficios del alcohol tienen “numerosos sesgos”. Un reciente metaanálisis sobre 107 trabajos previos, publicado la pasada semana en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, concluye que los estudios que asocian el consumo de bajas cantidades de alcohol con beneficios para la salud no son de buena calidad científica. Por ejemplo, estos estudios pueden utilizar un grupo de referencia de adultos mayores que han dejado o limitado el alcohol por razones de salud: si se comparan con quienes siguen bebiendo, estos últimos parecen tener mejor salud. “El mensaje de que bajas cantidades de consumo de alcohol pueden tener efectos beneficiosos en el estado de salud se ha construido sobre una evidencia científica poco sólida”, señala Iñaki Galán, investigador científico del Centro Nacional de Epidemiología. En referencia a ese metaanálisis, y como ejemplo de metodología deficiente, Galán apunta a SMC que los estudios sobre los supuestos beneficios del alcohol suelen incluir en la categoría de “no bebedores” a bebedores ocasionales y exbebedores.