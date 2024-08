A literatura galega non libra do discurso racista

María Reimóndez defende en A casa do amo que é hora de aplicar un pensamento decolonial por respeto a xente racializada ou inmigrante que mora no país e que no 2016 representaban case o 8% da poboación galega.

“Se observamos o sistema literario e en xeral os espazos de representación pública, parecería que en Galicia só habitan persoas brancas (coa excepción recente de Ana Peleteiro e Trisha Fernández). Obviamente isto non é así”, critica.

Reimóndez denuncia que a literatura galega omite as persoas racionlizadas ou as representa como “obxectos ou de xeito denigrante” porque a percepción da sociedade galega faise “dende a branquitude”.

No libro, resalta que incluso houbo participación de persoeiros ilustres na trata de escravos que situaban os portos de Vigo e A Coruña como puntos chave do comercio.

Este asunto non é o principal do libro que dedica a meirande parte das súas 148 páxinas a analizar e destacar obras de autores senlleiros nos que Reimóndez atopou pegadas do discurso racista e colonial. Reimóndez aclara no libro que non busca sinalar senón convidar a reflexionar sobre unha realidade para mudala.

Resalta a “incongruencia dos primeiros teóricos do nacionalismo galego” que reclamaban para Galicia ou Irlanda cousas que logo denegaban para pobos de Asia ou África.

Un dos libros nos que se fixa é Que me queres amor? de Manuel Rivas e o seu relato Un saxo na néboa. Reimóndez critica a representación do personaxe da muller-nena chinesa que se presenta con “estereotipos” fixándose no “exotismo. A proxección patriarcal e colonial é completa no sentido de que en ningún momento se sabe nada da súa historia”.

Outro título no que se fixa é O libro da egoísta,de Yolanda Castaño. Para Reimóndez, o poemario presenta “tropos coloniais” definidos na “representación exótica do amante” oriental ao destacar a súa pel dourada o que é “unha etiqueta”.

Dende aquí, Reimóndez salta á literatura da emigración e do exilio que “forma parte fundamental do canon galego”. “Mentres os homes tenden a manifestar unha certa indiferenza ou un claro sentido de superioridade fronte ás poboacións locais, e en particular fronte ás negras e indíxenas, as mulleres presentan unha perspectiva empática”, critica.

Para a autora, obras como A cidade dos Césares (Víctor F. Freixanes) “glorifican” o proceso de xenocidio dun continente enteiro, o americano ao tempo que mostra na voz narradora “un claro discurso de superioridade branca fronte ás culturas indíxenas”. Engade tamén Reimóndez que “as mulleres nativas reciben un trato aínda máis estereotipado (...) en xeral, cunha asociación directa a bens de consumo sexual”. Para Reimóndez, Nova Nursia, de Héctor Cajaraville “segue as mesmas liñas” .

Tamén analiza “a animalización das mulleres negras” en versos de Florencio Delgado Gurriarán polos que opina que debeu recibir unha relectura e non “a homenaxe no Día das Letras Galegas” do 2022.

Obras de Celso Emilio Ferreiro, Xavier Alcalá ou María Xosé Porteiro e Queizán máis Azucre de Bibiana Candia tamén son criticadas.

Nunha conversa con este periódico, Reimóndez —que presentou onte na Feira do Libro da Coruña— apunta que o discurso racista ou colonial na literatura galega “non son aspectos que quedaran no pasado, senón estruturas que asentan o racismo no momento actual. Falta unha investigación en profundidade para afondar neses aspectos”.

Tamén agrega como a sociedade realza persoeiros que mesmo fixeron diñeiro do comercio de escravos: “Non hai reflexión colectiva sobre como glorificamos moitas veces personaxes que non merecerían esa exaltación. As riquezas, os edificios e as cidades [galegas] están construídas cos cartos da escravitude. Este é un tema do que case non se fala nada. Iso dá a entender o pouco que nos importan estas cuestións no presente”.

Ante a cuestión de que hai xente que nega que o filántropo José García Barbón tivo no negocio escravista —herdado do seu tío Luciano e que conectaba Galicia con Cuba e África— unha boa fonte da súa fortuna, indica que “todo isto hai que sacalo á luz, necesitamos ter unha visión máis complexa da nosa propia historia”.

“As nosas sociedades están creadas con esas bases, con eses alicerces. Por iso, é importante a idea da casa do amo. Hai que desfacer a casa para construír unha nova e iso dá moito traballo. Hai que desfacer toda a estrutura. Nas nosas sociedades, hai xente racializada que convive con esa violencia de maneira diaria”, conclúe.