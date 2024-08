La Organización de las Naciones Unidas define la pobreza como aquella situación en la que los ingresos disponibles no son suficientes para garantizar el nivel mínimo necesario para la subsistencia. Y la organización no gubernamental Manos Unidas incluye en esta definición el carácter multidimensional, centrando la atención sobre las diferentes manifestaciones que puede tener la privación material. Una de esas manifestaciones es la pobreza energética.

La larga sombra de la pobreza energética

El crecimiento económico de los dos últimos siglos ha convertido a la energía en un bien/servicio estructural de primera necesidad y en un elemento dinamizador de la prosperidad. Pero también se ha mostrado altamente determinante de la pobreza, afectando a países desarrollados como en vías de desarrollo, por la no garantía de suministro, la desigualdad de acceso por tipos de consumidores/territorios, el impacto ambiental de la tecnología generadora, etc. Además, variables como altas tasas de desempleo, la reducción de la renta per cápita, las fluctuaciones en los precios de la electricidad y del gas natural, han contribuido a la generación de la pobreza en general, y de la energética en particular.

Las implicaciones de la pobreza energética

En el ámbito de la economía de la energía, se considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando no puede pagar el suministro energético necesario para atender sus necesidades domésticas, o cuando tiene que destinar una parte excesiva de su presupuesto para abonar la factura energética de su vivienda. Esta definición permite considerar la relación entre confort de habitabilidad, eficiencia energética, energía consumida, precio de la energía y nivel de ingresos de la unidad doméstica.

En nuestro ámbito de influencia, la Unión Europea con las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC sobre reglas comunes para el mercado interno de gas y electricidad, hizo una llamada a los estados miembros para fijar los criterios que permitieran caracterizar a la población vulnerable desde la perspectiva energética. Sin embargo, el reconocimiento de la “vulnerabilidad” parece implicar un estadio previo a la pobreza energética, en función del impacto de desigualdades y barreras en el acceso a la energía y a los servicios energéticos. Entonces, también podemos hablar de la vulnerabilidad energética entendida como la probabilidad que tiene un hogar de estar en una situación de escasez de servicios energéticos, de forma que la pobreza energética pasa a ser una condición temporal (y más grave) determinada por más elementos que los tradicionalmente vinculados (ingresos del hogar, precios de la energía y eficiencia energética de la vivienda). E igualmente de desigualdad energética, que sería aquel estadio que muestra las diferencias en los niveles de acceso a la energía a nivel global, y en el consumo de energía per cápita por ubicación, mostrando de forma contundente la brecha de consumo energético entre países más ricos y menos ricos.

Por consiguiente, pobreza energética y desigualdad caminan de la mano, tanto desde una perspectiva personal como territorial, donde impactan cuestiones clave como la perspectiva de género, la despoblación y el reto demográfico, entre otras.

Las complejas soluciones ante datos preocupantes

Decía el presidente de Sudáfrica Nelson Mandela que erradicar la pobreza no era un acto de caridad, sino de justicia. En este sentido, con el actual entorno geopolítico, cobra más fuerza y quizás cuestionamiento, el ideario de la Agenda 2030 vigente, teóricamente alineado con la erradicación de la pobreza en aras de una sociedad menos desigual. De los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), al menos cuatro tienen una responsabilidad directa en la paliación de la pobreza energética, como son el ODS 1: erradicación de la pobreza, el ODS 7: energías limpias y sostenibles, el ODS 10: desigualdad, el ODS 12: producción y consumo responsable. Por ejemplo, es preciso reflexionar sobre las metas recogidas en el ODS 7. La meta 7.1 centra el interés en garantizar el acceso universal a los recursos energéticos, sin exclusión, hecho que ha sido posible en algunos ayuntamientos mediante el abono de las facturas correspondientes a hogares ante las empresas suministradoras. O la meta 7.2 que hace referencia a la promoción de las energías renovables, que depende de normativa estatal y autonómica, siendo loable la iniciativa de promoción de estas instalaciones por parte de los ayuntamientos, y su contribución a la eficiencia energética de los edificios.

La incorporación de la pobreza energética en las agendas académicas y políticas ha evidenciado la magnitud de su impacto, si bien desde perspectivas diferentes. Gran Bretaña fue pionera en el reconocimiento de la pobreza energética a finales del siglo XX, poniendo en marcha diferentes programas de actuación en función de la población objetivo. Su diseño ad hoc y su protagonismo dentro de la estrategia energética británica han permito alcanzar resultados alentadores. Otros países como Portugal, Francia, Alemania o Grecia han apostado mayoritariamente por programas mixtos de apoyo, vía renta y vía eficiencia energética. En el caso de España, la lucha contra la pobreza energética se ha canalizado a través del bono social, eléctrico y térmico, que se regula a través de una normativa estatal que puede estar complementada por actuaciones en las comunidades autónomas. Estas medidas vía renta son fundamentales para paliar los efectos de la pobreza energética, pero no consiguen actuar sobre las causas que puede haberla generado.

El Observatorio Europeo para la pobreza energética (EPOV) señala que alrededor de 34 millones de personas en la Unión Europea sufren el impacto de la pobreza energética. El Instituto Nacional de Estadística publicó hace ahora un año que en el marco de la Agenda 2030 y del Pacto Verde, para el ODS 7, en España para el período 2015-2021, la dificultad para mantener un hogar en condiciones energéticas óptimas aumentó 3,6 puntos, mientras que en el conjunto de la UE-27 disminuyó 2,7 puntos. También el Informe sobre El estado de la pobreza (EAPN-2023) vislumbraba que para el año 2022 aumentó en 6 puntos (17,1%) sobre el año 2020 (10,9%) el porcentaje de población que en España no podía mantener su vivienda con una temperatura adecuada, afectando más la privación material y social severa a las mujeres que a los hombres.

Sin duda, el mejor resultado sería la prevención. Los datos claman por soluciones efectivas, indudablemente complejas, que apuesten por la esencia del desarrollo y del bienestar global. No se puede reducir la pobreza y la desigualdad sin abordar los desafíos actuales interrelacionados, como el crecimiento económico lento, la concentración de capital, la desigual distribución de la renta, la fragilidad y los conflictos, las distorsiones en el mercado energético y el sector eléctrico en particular, y el cambio climático, entre otros.

Profesora titular de Economía Aplicada (USC). Socia de AMIT-Gal