Alvarellos reúne nun libro as mellores conferencias de Xesús Alonso Montero

Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928) leva pronunciadas dende 1951 máis de 5.000 conferencias públicas. De entre todas elas, o libro Palabras para o noso tempo (Editorial Alvarellos) selecciona as 14 máis destacadas dos últimos anos.

Este volume foi creado a partir de moitas horas de gravación e transcrición, tarefa que estivo a cargo de Carmen Blanco Ramos, e do coidado da edición de Olivia Rodríguez González. Desta forma xorde un libro no que non só aparecen as 14 intervencións máis destacadas de Xesús Alonso Montero, senón que tamén están presentes nomes inesquecibles da historia e letras de Galicia como é o caso de Rosalía de Castro, Isaac Díaz Pardo, Emilia Pardo Bazán, Francisco Fernández del Riego, Borobó, Ramón Piñeiro ou Xosé Neira Vilas. Ademais de feitos como o exilio, o antifranquismo, a defensa das clases populares e a historia do comunismo europeo.

Segundo afirma a profesora Olivia Rodríguez no seu limiar, “esta obra é unha revalorización do pensamento creativo da palabra e da súa conexión co pensar, sentir e imaxinar (...). O principal obxectivo da súa oratoria é a transmisión de coñecemento para combater o silencio e o esquecemento, impostos no pasado e banalizados no presente”.

O personaxe principal

Xesús Alonso Montero é un importante orador dentro da cultura galega. Profesor de lingua e literatura, ensaísta, sociolingüista, poeta... A Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela, onde foi catedrático de Literatura Galega, cataloga ata 1.000 obras saídas da súa pluma comprometida e iniciadora de novos camiños na investigación en sociolingüística e socioliteratura galegas.

Aos estudos sobre Rosalía de Castro, M. Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, María Victoria Moreno, Aníbal Otero e María Victoria Álvarez Ruíz de Ojea, únense os dedicados a Cervantes, Antonio Machado e García Lorca.

O veterano profesor presentará este Palabras para o noso tempo, o vindeiro xoves 8 ás 20.00 horas, na Feira do Libro da Coruña.