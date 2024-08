Galicia encabeza las muertes por ahogamiento con casi medio centenar en el primer semestre

Galicia encabeza las muertes por ahogamiento en España, con un total de 46 decesos por ese motivo en el primer semestre de este año, diez de ellas en el mes de julio, según los datos recogidos en el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. En todo el país, se registraron 93 fallecimientos por ahogamiento el mes pasado, tercero con más personas ahogadas en los espacios acuáticos españoles en los últimos diez años, y alcanzando los 291 fallecimientos entre el 1 de enero y el 31 de julio este año.

El dato de muertes en julio en España, una media de tres por día, solo es superado por el mismo mes de 2017 y 2019 en los últimos diez años, en que se dieron 95 muertes cada una de esas anualidades, en las que existe serie histórica del INA, la única estadística que recoge a diario los fallecimientos en los espacios acuáticos de España a través del Sistema Integrado de Gestión de Datos de Incidencias en el Medio Acuático (SIFA).

Hasta ahora, solo los primeros siete meses de 2017 habían sumado más óbitos por esta causa, con 306, mientras que las 291 muertes en el mismo período de 2024 suponen 42 más que el mismo período del año anterior (enero-julio de 2023).

En julio de 2024, en concreto, se produjeron en España 14 ahogamientos mortales más que en este mes de 2023, en que se dieron 79. Julio es, además, el mes del año que más muertes suma desde 2015, con un total de 770, que suponen la quinta parte (20%) de los fallecimientos por ahogamiento no intencional desde que comenzó a realizarse el INA.

Por comunidades autónomas, en julio pasado la Comunidad Valenciana registró 16 ahogamientos mortales, Andalucía (13), Galicia (10) y ocho en cada uno de los territorios de Canarias, Cataluña e Islas Baleares.

Destaca el hecho de que cinco de las once muertes por esta causa que lleva registradas la Región de Murcia, que es uniprovincial, se dieron en el pasado julio, y también que ese mismo mes se produjeron 7 de las 15 de Castilla y León, región de interior. Un hecho que se repite en la Comunidad de Madrid, con cuatro ahogamientos en julio de los seis que lleva datados este año, y Aragón, con 4 de 8.

Cada uno de los territorios de Castilla-La Mancha, Cantabria y País Vasco sumaron dos fallecimientos en el último mes, mientras que Asturias, Navarra y La Rioja contabilizaron una muerte cada una.

Un ahogamiento no intencional tuvo lugar en Melilla, que no registraba otro caso desde febrero de 2021 y con este acumula 3 desde 2019. No se tuvo conocimiento, asimismo, de ninguna muerte en julio en Extremadura ni en Ceuta.

Tres comunidades suman la mitad de las defunciones

En lo que va de año, según los datos recogidos en el INA, Galicia, con 46 personas fallecidas; Andalucía, con 45; y la Comunidad Valenciana, con 43; suman el 46% del total nacional, por delante de Canarias (30), Cataluña (27), Islas Baleares (16), Castilla y León (15), Región de Murcia (11) y Asturias (10).

Castilla-La Mancha y Aragón acumulan 8 cada una, Extrema dura (7), Cantabria, Comunidad de Madrid y País Vasco registraron seis cada territorio en lo que va de 2024, Navarra (4), La Rioja (2) y Melilla (1).

“Es un problema de salud pública”

El verano suele ser sinónimo de sol, mar y baños infinitos. De lo que no se habla tanto es de los riesgos asociados a esos momentos. Uno de los más extendidos es el del ahogamiento, que los expertos califican de “problema de salud pública”, y sobre el que aún existen mitos que dificultan tanto prevención como rescate.

Hablar solo de las muertes que provocan los ahogamientos es el primer mito a desmontar, ya que pone el foco en una parte del problema. Por eso, el coordinador del grupo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) - Socorrismo, Roberto Barcala, alerta de la importancia de dejar atrás términos obsoletos como el del “casi ahogamiento”.

“Si nos ceñimos al ahogamiento mortal, en España fallecen al año unas 400 personas. Pero si hablamos de que, de las 2.000 personas que se ahogan, 400 mueren, estamos hablando de un problema de salud pública”, argumenta. Barcala recuerda que, desde 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una persona que se ahoga no tiene por qué morirse, y que es importante recalcar que el fallecimiento es solo una de las posibles consecuencias del ahogamiento.

Uno de los mitos más extendidos es que, cuando una persona se ahoga, pide ayuda y se mueve mucho para avisar de la situación. Nada más lejos de la realidad. Esta imagen, explica Barcala, proviene de la ficción de los 80 y de la dificultad de representar el ahogamiento, y ha quedado en el imaginario colectivo.

Una persona que se está ahogando, cuenta el experto, “es muy raro que eleve los brazos por encima del agua”. Para reconocer a alguien que sí lo está, hay que ver si tiene la mirada fija, si su cabeza está entre aguas, el cuerpo subiendo y bajando y el movimiento es escaso o nulo. En el momento que vemos que alguien se está ahogando, no hay que intentar socorrerlo. Este es otro de los mitos más frecuentes y puede llevar a que haya más de una víctima en el mismo incidente. El experto incide en que, si no somos profesionales, no hay que intentar el rescate, sino avisar al socorrista o a emergencias. Mientras llega la ayuda, se puede lanzar algún elemento flotante a la persona que está en el agua para tratar de alcanzarla y sacarla.

Igualmente, los especialistas son conscientes de que el instinto muchas veces pasa por delante de la teoría, por lo que recomiendan que, si eso ocurre, vayamos al agua con algo que nos mantenga a flote, como una tabla de paddle o de surf, previo aviso a los servicios de emergencias.

Por otro lado, coinciden en señalar la importancia de respetar las banderas para prevenir incidentes. Si es roja, todo el mundo tiene prohibido bañarse, aunque esté extendida la creencia de que los deportistas acuáticos pueden saltarse la alerta. Salvo normativa local que lo indique, nadie debe meterse en el agua con bandera roja.

Sara Pons, pediatra del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría (AEP), explica que el entorno doméstico es uno de los lugares donde se genera una falsa seguridad. A esta la acompaña muchas veces otro elemento: los manguitos. O los churros. O las burbujas. O los flotadores. De hecho, a cualquier sistema de flotación lo acompaña el mito de que es suficiente para prevenir el ahogamiento pero el único elemento efectivo es el chaleco. Los niños tienen que estar bajo supervisión en todo momento. Hay que mirar cada 10 segundos porque un niño, en 20, se puede ahogar.