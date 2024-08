La Policía de Vigo “no detectó actividad” en el ‘saltamontes’ antes del siniestro mortal

El Concello de Vigo reiteró por medio de un comunicado enviado a los medios que “tanto o titular do saltamontes como a comisión de festas de Matamá tiveron notificación escrita da falta de autorización para a posta en funcionamento da atracción por non atender os requirimentos de documentación”. Y añaden un dato relevante: que, “tras enviar a notificación, a Policía Local trasladouse ao lugar na tarde do venres 2 de agosto e non detectou actividade”. No ofreció más detalles al respecto de esta cuestión, por la que fue preguntada por este periódico, alegando que “hay un juzgado ya con la investigación”.

El Ayuntamiento no concreta si los agentes precintaron o no esta atracción, una acción habitual en estos casos, según aseguró el presidente de la Agrupación de Fiestas de Vigo, Manuel Carrera, también presidente de la Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia. Expone un ejemplo: los coches de choque de las fiestas de la Virxe do Carme de Coruxo el año pasado. No entiende por qué no se llevó a cabo este paso en Matamá o no se llamó por teléfono a los responsables para avisarles. Añade que es común que la Policía Local supervise que todo está en orden en este tipo de festejos. “Este tráxico suceso está a ser investigado polo xulgado, que conta con toda a colaboración do Concello”, finaliza el escrito municipal.

Lo que está claro es que, horas después, el saltamontes estaba funcionando: sobre las 2 de la madrugada del sábado, se registró el accidente mortal del vecino de Vigo de 36 años.

La oposición pide respuestas y va más allá. El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín, aseguró que el saltamontes siniestrado “estuvo funcionando de forma irregular días antes en las fiestas de Santa Ana en Beade”. Añade que “no fue hasta el 1 de agosto, una vez terminadas, cuando el Concello advirtió de la falta de documentación al propietario”. Ve “una clara dejación de funciones del gobierno local en la supervisión de la atracción” y critica la falta de explicaciones públicas. Además, pregunta por qué no se precintó.