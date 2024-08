Santiago denuncia la falta de UCI en Conxo: “La gente no enferma menos en verano”

“A xente enferma cando enferma, e non enferma menos no verán; esperamos que non haxa que lamentar ningún tipo de problema”. Así denunció María Rozas, concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude de Santiago, la situación que están viviendo los servicios sanitarios en el área sanitaria santiaguesa, donde el Hospital Provincial de Conxo se ha quedado sin Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al menos hasta mediados de septiembre, tras trasladarse al Clínico de Santiago las cuatro camas que permanecían abiertas en ese centro durante la época estival como consecuencia de la falta de personal, después de causar baja por incapacidad temporal una de las facultativas de dicho servicio.

Preguntada al respecto, Rozas manifestó: “Desde Compostela Aberta e o Concello de Santiago nunca compartiremos a decisión tomada polo Sergas, unhas resolucións que reducen a asistencia que reciben os nosos veciños, veciñas e o resto da poboación”. La concejala añade que esto es algo que se repite todos los veranos desde hace ya un tiempo, tanto la reducción de camas como la falta de asistencia, y que cada vez denuncian sin resultado.

El gobierno local de Santiago se suma así a las críticas del sindicato CIG, que el lunes denunció esta decisión tomada después de la mencionada baja una facultativa de la unidad, por lo que insistió en su demanda de un plan funcional que evite estas situaciones.

Por su parte, la gerencia del área sanitaria de Santiago mantiene que esta decisión es una medida necesaria para continuar ofreciendo cuidados intensivos de calidad ante “las circunstancias actuales y puntuales”, manteniendo “el compromiso de proporcionar una atención médica de la más alta calidad e seguridad para toda a ciudadanía”.