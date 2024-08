Déficit intelectual, trastornos en la audición, hiperactividad, agresividad... los efectos de la exposición al plomo en niños

El plomo es un metal tóxico del que no se conoce un umbral seguro para la salud y puede afectar "seriamente" a cualquier sistema y órgano del cuerpo humano. La población infantil es especialmente vulnerable a su exposición por su situación de desarrollo, así como porque presentan una mayor absorción de este metal, tanto a nivel respiratorio como digestivo. Lo advierte este jueves la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML). Los efectos adversos en niños se alcanzan con concentraciones en sangre inferiores a las de los adultos y dan lugar a déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, hiperactividad con déficit de atención, agresividad y comportamiento antisocial.

Lo explica la doctora Montserrat González Estecha, que pertenece a la sociedad científica y es miembro con voto del Subcomité de procedimientos analíticos para la determinación de plomo en sangre (Comité de Química Clínica y Toxicología) del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. "Además de los efectos neurológicos, pueden producir efectos adversos cardiovasculares, inmunológicos y endocrinos", precisa.

Umbrales de plomo en sangre

Pese a no existir una concentración segura, a lo largo del tiempo, se han establecido umbrales de plomo en sangre recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. considerados como "niveles de preocupación", pero que se han interpretado erróneamente como límites de toxicidad. Los especialistas del Laboratorio Clínico han tenido que mejorar los métodos de análisis para poder medir con exactitud y precisión concentraciones mucho más bajas, además de afrontar nuevos retos, como la necesidad de adquirir nueva instrumentación y medidas para eliminar la contaminación por plomo en los reactivos y los procesos del laboratorio.

La doctora González, coautora de la tercera edición de la edición 'Measurement procedures for the determination of lead in whole blood' ('Procedimientos de medición para la determinación de plomo en sangre total'), publicada por el CLSI en abril de 2024, advierte del error de considerar los umbrales de plomo en sangre recomendados por los CDC como límites de toxicidad.

Para aquellos países en los que no se realiza aún biomonitorización, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, en el caso de una persona con una concentración de plomo en sangre de 5 microgramos por decilitro, se identifiquen las fuentes de exposición al plomo y se tomen las medidas adecuadas para reducir y acabar con la exposición

Pruebas de laboratorio

Los especialistas del Laboratorio Clínico han tenido que mejorar los métodos de análisis para poder medir con exactitud y precisión concentraciones mucho menores, pero que producen toxicidad sobre todo en población infantil. Entre las diferentes pruebas de laboratorio, la miembro de SEQCML informa de que la sangre venosa es el 'gold standard' o prueba diagnóstica de referencia para la determinación de plomo, "al presentar menos contaminación y variabilidad biológica que otros especímenes".

Por otro lado, en la última versión del CLSI, 'Measurement procedures for the determination of lead in whole blood', se ha eliminado la orina para la medición de plomo por redundante y la sangre seca en papel de filtro no se aconseja por posible contaminación". De acuerdo con la experta, la primera medida ante un resultado elevado es la retirada de la fuente de exposición.

"La concentración de plomo en sangre obtenida en el análisis ayudará en primer lugar a detectar si hay exposición y en muchos casos incluso ayudará a identificar la posible fuente, así como los efectos adversos esperables según la concentración obtenida. También es útil para realizar el seguimiento y confirmar que se ha eliminado la exposición", explica.

Una concentración como el valor de referencia establecido por los CDC, crea "nuevos desafíos y oportunidades", añade, de manera que algunos laboratorios pueden necesitar adquirir nueva instrumentación, optimizar nuevos métodos de análisis, mejorar límites de detección e incluso solicitar una nueva extracción. "También se necesitan medidas para eliminar la contaminación por plomo en los reactivos y los procesos del laboratorio y podrían aumentar las cargas de trabajo debido a las pruebas de repetición y confirmación adicionales", abunda la doctora.

La gasolina

En líneas generales, este nuevo valor de referencia podría "endurecer los criterios aceptables de los programas de garantía externa de calidad y adoptar criterios más restrictivos", destaca. En la nueva edición del documento del CLSI se establecen recomendaciones para los laboratorios para abordar estos nuevos retos.

La especialista incide en la importancia de la biomonitorización humana del plomo y otras sustancias tóxicas en España para conocer la situación actual en la población

La miembro de la SEQCML incide en la importancia de la biomonitorización humana del plomo y otras sustancias tóxicas en España para conocer la situación actual en la población, especialmente en la población infantil más vulnerable y refiere que en nuestro país se ha creado recientemente la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana.

Prevenir la exposición

Sin embargo, recalca la médico, en el año 2024, más de 100 años después de la introducción del plomo en la gasolina (la principal causa del envenenamiento por esta sustancia a nivel mundial), no se puede seguir utilizando a los niños como "el canario en la mina" para identificar los peligros del plomo en la comunidad.

"En lugar de esperar a que los niños alcancen un umbral 'arbitrario' de este metal tóxico en sangre, se deben reunir los recursos y la determinación necesarios para prevenir la exposición antes de que ocurra. La evidencia de los últimos 40 años demuestra que se puede prevenir que tengan concentraciones elevadas en sangre, controlando o eliminando las fuentes de plomo en su entorno y medioambiente, realizando una prevención primaria", concluye.