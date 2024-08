Las matronas de Galicia urgen soluciones ante la falta de relevo generacional en todo el país: "Se cubren 'huecos' doblando turnos"

“Aunque se nos conoce, principalmente, por el embarazo y el parto, gran parte del trabajo de la matrona es la Atención Primaria. Al final, todo lo que sea salud de la mujer es susceptible de pasar por nuestras manos: desde anticoncepción, a sexualidad, menopausia, suelo pélvico, consultas preconcepcionales... El campo que abarcamos es muy grande, y el hecho de que haya menos profesionales hace que nos tengamos que dedicar solo a lo imprescindible”, resalta David González, tesorero de la Asociación Galega de Matronas (AGAM) y uno de los contados hombres que ejercen esa profesión en Galicia, en su caso, “en el área de Ferrol”. El colectivo al que representa ha mostrado su “apoyo total” a la carta enviada por la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) al Ministerio de Sanidad en la que, entre otras cuestiones, manifiesta su “preocupación” por la falta de relevo generacional en todo el país: “Nuestra especialidad es fundamental y necesitamos soluciones que aseguren la continuidad y la calidad de los cuidados que ofrecemos”.

“El problema que tenemos es que, de unos años para aquí, debido al número de jubilaciones de matronas que se están produciendo, y a que quizás no han tenido el reemplazo generacional que deberían, hay un déficit de profesionales importante”, subraya González, quien advierte de que “si no se forman profesionales para reponer o rellenar esos ‘huecos’, las competencias de las matronas se ven disminuidas”, al tener que “redistribuir” su tiempo, “de alguna manera”, para “poder dar atención a esa población”. “El poder montar un grupo de suelo pélvico para mujeres con menopausia, por ejemplo, es mucho más difícil si estás atendiendo a pacientes ‘a destajo’, como quien dice, a lo largo de la mañana”, reconoce el tesorero de la AGAM, quien hace hincapié en que el déficit de profesionales dificulta “el plantearte llegar a otras áreas de tus competencias”, lo cual se traduce en “dejar población descuidada y sin la atención que se merece”. “Y, en general, en una pérdida de calidad asistencial”, incide.

Sobre si el déficit de matronas que afecta a todo el país es más acusado en determinadas áreas de Galicia, González ve “difícil hacer una comparativa” porque “es muy zona dependiente”. “Igual los hospitales de O Barco de Valdeorras o de Verín, en la provincia de Ourense, no viven la misma situación que puede vivir el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), por densidad de población, por la disponibilidad que tienen en cada sitio de matronas (siempre es más difícil cubrir las zonas más alejadas de grandes ciudades), etc. No obstante, cierto es que, en general, es una tendencia”, apunta el tesorero de la AGAM, quien advierte, en este punto, de que “prácticamente todas las listas de contratación de matronas en Galicia están a cero”. “Esto quiere decir que faltan ‘huecos’ de matrona por cubrir. ‘Huecos’ que se están cubriendo, en muchos casos, doblando turnos”, asegura.

David González, tesorero de la Asociación Galega de Matronas (AGAM). / Cedida

“Si ya no estamos muy bien y la situación, encima, se agrava…”, reflexiona González, antes de exponer qué medidas proponen, desde el colectivo de las matronas, ante la escasez de profesionales. “El aumento de plazas EIR (Enfermero Interno Residente) es, desde luego, uno de los ‘caballos de batalla’ para intentar paliar el déficit de matronas que tenemos por la falta de relevo generacional y porque, hace ya unas décadas, hubo un periodo de tiempo (diez años) en el que no se formaron matronas. Esto dejó una ‘mancha’ en la ‘regeneración’ de profesionales que aún arrastramos hasta ahora”, señala el tesorero de la AGAM, quien insiste en que “esa sería la medida principal, realmente” y, “sobre todo, la no amortización de plazas”, ya que “es una pescadilla que se muerde la cola”.

“Si una matrona se jubila, se amortiza su plaza y se deriva a las mujeres a otra profesional, no existe justificación para crear nuevas plazas de matronas que cubran ese ‘hueco”, considera, antes de recordar que, además, las matronas no tienen “límite en el cupo” de pacientes. “Médicos y enfermeros sí tienen un límite máximo. En matronas no existe. Las profesionales de nuestro colectivo pueden ver a 1.000 o a 10.000 mujeres en su cupo. No está regulado de ninguna manera”, sostiene.

“No digo que no haya plazas que quizás se puedan reorganizar, volverse más eficientes o distribuir mejor según la población —continúa González— pero, en general, la norma es eso: quitar amortizaciones de las plazas, y luchar por que la jubilación de una matrona se cubra con una plaza de matrona”, hace hincapié el tesorero de la AGAM, antes de plantear otra medida que “está sobre la mesa”, aunque “es un proceso largo y delicado”, y “bastante controvertido, por lo menos, hasta ahora”: la “conversión de la formación de matrona a un grado independiente”. “Serviría para aumentar el número de plazas formativas de matronas que se podrían ofertar. Nuestra formación es muy buena, no obstante, en cuanto a números, está un poco por debajo de lo que necesitamos”, expone.

España precisa otras 5.000 profesionales más: “Galicia, unas 430” Con una ratio de 6,1 matronas por cada 10.000 mujeres de 14 a 65 años, España se sitúa muy por debajo de la media europea, fijada en 9,1, y a años luz de países como Irlanda, Bélgica o Finlandia, que llegan a 30. Esta falta de profesionales tiene un “impacto directo en la salud sexual y reproductiva de la población femenina”, advierte el Informe sobre el desarrollo de la profesión de matrona en España: retos y recomendaciones, elaborado por la auditora Crowe, a petición de la FAME. El documento cifra en 5.000 las profesionales que se necesitan para paliar el déficit actual. “En Galicia, serían unas 430”, apunta Noelia Amor, presidenta de la AGAM, quien llama la atención sobre el hecho de que, al elaborar esas ratios, “no se incluya a las mujeres de menos años, ni a las de mayor edad”. “En un centro de salud, por ejemplo, podemos ver a pacientes de 70 años o más, con problemas de suelo pélvico, de tipo sexual (la sexualidad no acaba con la menopausia), etc. Y, en las menores, se está haciendo educación para la salud sexual y reproductiva”, resalta.

Noelia Amor, presidenta de la Asociación Galega de Matronas (AGAM). / Cedida

“Hay muchas compañeras en rangos de edad próximos a la jubilación”

“La falta de matronas afecta a todas las comunidades autónomas. Las hay que están mejor, y también que están peor. Cataluña, por ejemplo, tiene mucho más déficit que Galicia, que es una autonomía más pequeña. No obstante, aquí hay muchísimas profesionales que se van a jubilar”, advierte Noelia Amor, presidenta de la Asociación Galega de Matronas (AGAM). “Por ejemplo, en mi área sanitaria, que es la de Pontevedra, este año ya se jubilarán cuatro o cinco compañeras. Esto, por todas las provincias y durante varios años (porque hay varias matronas en rangos de edades cercanos a la jubilación), hace que llegue un momento en que no hay recambio generacional, porque se están sacando muy pocas plazas EIR (Enfermero Interno Residente) de matrona. Teniendo en cuenta, además, que ya existe un déficit previo, porque hubo una década en que no se formaron matronas”, resalta, antes de reconocer que la falta de profesionales “se está cubriendo con prolongaciones de jornada”.

“Tener a una persona haciendo prolongaciones de jornada un mes no tiene sentido. Es doblar casi tu jornada laboral, con lo cual, llega un momento en que esas compañeras acaban quemadísimas, y eso va a repercutir en la atención”, apunta Amor, quien urge a “sacar más plazas EIR”. “Para que hubiese repuesto, tendrían que formarse unas 1.000 matronas cada año para cubrir la demanda de toda España. Y esto es la base, porque lo ideal sería que pudiésemos desarrollar todas nuestras competencias”, destaca.

