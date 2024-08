A Asociación de Actores e Actrices, contra o anteproxecto da lei de medios públicos

O anteproxecto de lei de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade dixital atópase en exposición pública para recoller suxestións. O último colectivo en mostrar o seu rexeitamento é a Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

Este anteproxecto vai substituir a lei actual, de 2011, e determinará como se xestionará o ente público da TVG, así como da Radio Galega, os vindeiros anos, alomenos na teoría. Ata o 22 de agosto, as persoas e entidades que o desexen poden presentar as súas suxestións. Despois, a Xunta vainas analizar e determinará cales se incorporarán ou non ao que xa será o proxecto de lei que se debatirá e se someterá á aprobación na Cámara.

Varios colectivos amosaron xa a súa disconformidade. Entre eles, o Colexio de Xornalistas de Galicia e o Comité Intercentros da Crtvg. No caso da Asociación de Actores e Actrices, temen que se se aproba tal e como se encontra redactado o texto poida desembocar nun futuro “na disolución completa da verdadeira natureza dun medio público”. Cren, ademais, que a Administración galega non tivo en conta a demanda de varias organizacións de que haxa nos medios públicos financiados pola Xunta un avance na independencia e transparencia.